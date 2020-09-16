https://ria.ru/20200916/podmoskove-1577334133.html

Порядка 17 тысяч МСП ежегодно появляются в Подмосковье

Около 17 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса ежегодно регистрируется на территории Московской области, сообщила заместитель министра инвестиций,... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:04

2020-09-16T17:04

2020-09-16T17:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576392887_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_7cea1724f5535220ae46588bf9653981.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Около 17 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса ежегодно регистрируется на территории <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a>, сообщила заместитель министра инвестиций, инноваций и науки региона Надежда Карисалова в рамках круглого стола Мособлдумы.Согласно данным презентации, на сентябрь текущего года в Подмосковье зарегистрировано 337 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, на которых задействовано порядка 1,2 миллиона сотрудников. По планам правительства к 2024 году стоит задача увеличить количество ПСП до 450 тысяч с целью трудоустройства до 1,4 миллиона человек."Ежегодно приток малого и среднего бизнеса в Московскую область составляет 17 тысяч компаний, из которых 80% объема составляют предприятия, переехавшие из Москвы", - сообщила Карисалова.

https://ria.ru/20200915/investproekt-1577274135.html

1

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)