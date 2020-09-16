https://ria.ru/20200916/podmoskove-1577334133.html
Порядка 17 тысяч МСП ежегодно появляются в Подмосковье
Около 17 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса ежегодно регистрируется на территории Московской области, сообщила заместитель министра инвестиций,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:04
2020-09-16T17:04
2020-09-16T17:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Около 17 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса ежегодно регистрируется на территории <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a>, сообщила заместитель министра инвестиций, инноваций и науки региона Надежда Карисалова в рамках круглого стола Мособлдумы.Согласно данным презентации, на сентябрь текущего года в Подмосковье зарегистрировано 337 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, на которых задействовано порядка 1,2 миллиона сотрудников. По планам правительства к 2024 году стоит задача увеличить количество ПСП до 450 тысяч с целью трудоустройства до 1,4 миллиона человек."Ежегодно приток малого и среднего бизнеса в Московскую область составляет 17 тысяч компаний, из которых 80% объема составляют предприятия, переехавшие из Москвы", - сообщила Карисалова.
https://ria.ru/20200915/investproekt-1577274135.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)