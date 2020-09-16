https://ria.ru/20200916/podderzhka-1577346501.html
МСП Банк: пора переходить от повестки спасения к повестке развития
Эффективные меры поддержки, принятые регулятором, позволяют начать переход от повестки спасения субъектов МСП к повестке развития, считает председатель... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:41
2020-09-16T19:41
2020-09-16T20:58
корпорация мсп
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Эффективные меры поддержки, принятые регулятором, позволяют начать переход от повестки спасения субъектов МСП к повестке развития, считает председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов."Меры, которые были приняты регулятором (Банком России – прим. ред.) для коммерческих банков, были приняты полноценно, своевременно и очень эффективно. Поэтому нам удалось избежать драматических падений и серьезных флуктуауций. Но надо идти дальше - пора переходить от повестки спасения к повестке развития", — заявил Голованов на съезде лидеров "Опоры России".Глава МСП Банка также внес предложение о возможности совмещения программы льготного кредитования МСП от Минэкономразвития ("Программа 1764") и программы Банка России по стимулированию кредитования малого бизнеса.В свою очередь, глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mamuta/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мамута</a> отметил, что именно введенная Банком России в конце марта программа кредитных каникул и реструктуризации помогла компаниям МСП пережить острую фазу кризиса и выйти на путь восстановления.По данным ЦБ, на начало сентября были реструктурированы более 100 тысяч кредитов субъектов МСП на общую сумму более 750 миллиардов рублей, что составляет 15% от общего кредитного портфеля МСП. При этом в особо пострадавших отраслях было реструктурировано более трети кредитного портфеля."Такой масштабной концентрации мер поддержки в этом сегменте, кажется, еще никогда не было, и это оказывает большое влияние на темпы восстановления сектора МСП. И мы должны сказать спасибо ряду крупных банков, что они достаточно быстро наладили взаимодействие с предпринимательским сообществом, чтобы обеспечить объективное и оперативное рассмотрение заявлений на реструктуризацию и получение льготных кредитов", — сказал Мамута.Он заверил, что Банк России продолжит и дальше помогать предпринимателям в обеспечении финансовой поддержки и развития перспективных финансовых инструментов. В частности, ЦБ рекомендовал банкам продлить собственные программы кредитных каникул и реструктуризации до конца года. Кроме того, банкам предоставлена возможность доформировать резервы по реструктурированным кредитам очень плавно, до 1 июля 2021 года. Это позволит обеспечить разумный баланс влияния резервирования на финансовые показатели и справедливую оценку кредитного риска."Коммуникации и качественный диалог - это самое главное. Когда мы слышим друг друга и с пониманием относимся к проблемам друг друга, очень многие вещи удается решать совместно и за короткое время", — подчеркнул представитель ЦБ.
https://realty.ria.ru/20200602/1572332880.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Эффективные меры поддержки, принятые регулятором, позволяют начать переход от повестки спасения субъектов МСП к повестке развития, считает председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.
"Меры, которые были приняты регулятором (Банком России – прим. ред.) для коммерческих банков, были приняты полноценно, своевременно и очень эффективно. Поэтому нам удалось избежать драматических падений и серьезных флуктуауций. Но надо идти дальше - пора переходить от повестки спасения к повестке развития", — заявил Голованов на съезде лидеров "Опоры России".
Глава МСП Банка также внес предложение о возможности совмещения программы льготного кредитования МСП от Минэкономразвития ("Программа 1764") и программы Банка России по стимулированию кредитования малого бизнеса.
"Сейчас ставка на рынке в среднем 9,4%, и, если говорить о мерах господдержки, совмещение программы Минэкономразвития и программы стимулирования ЦБ, даст возможность коммерческим банкам снизить ставку еще больше — до уровня 4-5%", — уверен Голованов.
В свою очередь, глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута
отметил, что именно введенная Банком России в конце марта программа кредитных каникул и реструктуризации помогла компаниям МСП пережить острую фазу кризиса и выйти на путь восстановления.
По данным ЦБ, на начало сентября были реструктурированы более 100 тысяч кредитов субъектов МСП на общую сумму более 750 миллиардов рублей, что составляет 15% от общего кредитного портфеля МСП. При этом в особо пострадавших отраслях было реструктурировано более трети кредитного портфеля.
"Такой масштабной концентрации мер поддержки в этом сегменте, кажется, еще никогда не было, и это оказывает большое влияние на темпы восстановления сектора МСП. И мы должны сказать спасибо ряду крупных банков, что они достаточно быстро наладили взаимодействие с предпринимательским сообществом, чтобы обеспечить объективное и оперативное рассмотрение заявлений на реструктуризацию и получение льготных кредитов", — сказал Мамута.
Он заверил, что Банк России продолжит и дальше помогать предпринимателям в обеспечении финансовой поддержки и развития перспективных финансовых инструментов. В частности, ЦБ рекомендовал банкам продлить собственные программы кредитных каникул и реструктуризации до конца года. Кроме того, банкам предоставлена возможность доформировать резервы по реструктурированным кредитам очень плавно, до 1 июля 2021 года. Это позволит обеспечить разумный баланс влияния резервирования на финансовые показатели и справедливую оценку кредитного риска.
"Коммуникации и качественный диалог - это самое главное. Когда мы слышим друг друга и с пониманием относимся к проблемам друг друга, очень многие вещи удается решать совместно и за короткое время", — подчеркнул представитель ЦБ.