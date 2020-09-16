https://ria.ru/20200916/podderzhka-1577340414.html

Нижегородская область выделит 365 миллионов рублей на местные инициативы

Триста шестьдесят пять миллионов рублей планируется выделить на программу поддержки местных инициатив в 2021 году, заявил губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T18:12

2020-09-16T18:12

2020-09-16T18:12

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/94/1556599468_0:45:3072:1773_1400x0_80_0_0_d0c16914940033672df85baaad77fe95.jpg

<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости.</strong> Триста шестьдесят пять миллионов рублей планируется выделить на программу поддержки местных инициатив в 2021 году, заявил губернатор <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> Глеб Никитин.Суть программы - поддержка на конкурсной основе проектов, подготовленных и реализуемых органами местного самоуправления при непосредственном участии со стороны населения.Глава региона поблагодарил всех, кто уже воплотил инициативы в жизнь, и пригласил их участвовать в программе снова. "Поддержка местных инициатив - пример эффективного взаимодействия власти и жителей", - подчеркнул Никитин.По его словам, в 2020 году в регионе осуществляется 467 проектов. "Более 60% инициатив в 42-х муниципалитетах уже реализовано. Лидер по количеству проектов – Уренский район, где сдано в эксплуатацию 27 объектов. Также большое количество местных инициатив реализуется в Дальнеконстантиновском, Воскресенском, Городецком районах и в городе Бор. Где-то уже полностью выполнили работы, например, в Арзамасском, Ветлужском, Бутурлинском районах", - отметил глава региона и подчеркнул, что остальные объекты будут введены в строй до конца 2020 года."Главам муниципалитетов необходимо контролировать этот процесс и поддерживать контакт с жителями. Люди участвовали в обсуждении проектов, вкладывали собственные средства, поэтому отношение к работам должно быть максимально ответственное. Нельзя обманывать ожидания жителей", - добавил <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Никитин</a>.

https://ria.ru/20200909/razvitie-1576976439.html

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижегородская область, общество