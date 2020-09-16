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Нижегородская область
https://ria.ru/20200916/podderzhka-1577340414.html
Нижегородская область выделит 365 миллионов рублей на местные инициативы
Триста шестьдесят пять миллионов рублей планируется выделить на программу поддержки местных инициатив в 2021 году, заявил губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T18:12
2020-09-16T18:12
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости.</strong> Триста шестьдесят пять миллионов рублей планируется выделить на программу поддержки местных инициатив в 2021 году, заявил губернатор <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> Глеб Никитин.Суть программы - поддержка на конкурсной основе проектов, подготовленных и реализуемых органами местного самоуправления при непосредственном участии со стороны населения.Глава региона поблагодарил всех, кто уже воплотил инициативы в жизнь, и пригласил их участвовать в программе снова. "Поддержка местных инициатив - пример эффективного взаимодействия власти и жителей", - подчеркнул Никитин.По его словам, в 2020 году в регионе осуществляется 467 проектов. "Более 60% инициатив в 42-х муниципалитетах уже реализовано. Лидер по количеству проектов – Уренский район, где сдано в эксплуатацию 27 объектов. Также большое количество местных инициатив реализуется в Дальнеконстантиновском, Воскресенском, Городецком районах и в городе Бор. Где-то уже полностью выполнили работы, например, в Арзамасском, Ветлужском, Бутурлинском районах", - отметил глава региона и подчеркнул, что остальные объекты будут введены в строй до конца 2020 года."Главам муниципалитетов необходимо контролировать этот процесс и поддерживать контакт с жителями. Люди участвовали в обсуждении проектов, вкладывали собственные средства, поэтому отношение к работам должно быть максимально ответственное. Нельзя обманывать ожидания жителей", - добавил <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Никитин</a>.
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глеб никитин, нижегородская область, общество

Нижегородская область выделит 365 миллионов рублей на местные инициативы

18:12 16.09.2020
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Триста шестьдесят пять миллионов рублей планируется выделить на программу поддержки местных инициатив в 2021 году, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Суть программы - поддержка на конкурсной основе проектов, подготовленных и реализуемых органами местного самоуправления при непосредственном участии со стороны населения.

"Несмотря на непростые экономические условия, принято решение сохранить финансирование программы на следующий год в полном объеме. Предполагается, что размер областной субсидии составит 365 миллионов рублей. Объявление конкурсного отбора проектов на 2021-й запланировано на ноябрь 2020 года", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Глава региона поблагодарил всех, кто уже воплотил инициативы в жизнь, и пригласил их участвовать в программе снова. "Поддержка местных инициатив - пример эффективного взаимодействия власти и жителей", - подчеркнул Никитин.
По его словам, в 2020 году в регионе осуществляется 467 проектов. "Более 60% инициатив в 42-х муниципалитетах уже реализовано. Лидер по количеству проектов – Уренский район, где сдано в эксплуатацию 27 объектов. Также большое количество местных инициатив реализуется в Дальнеконстантиновском, Воскресенском, Городецком районах и в городе Бор. Где-то уже полностью выполнили работы, например, в Арзамасском, Ветлужском, Бутурлинском районах", - отметил глава региона и подчеркнул, что остальные объекты будут введены в строй до конца 2020 года.
"Главам муниципалитетов необходимо контролировать этот процесс и поддерживать контакт с жителями. Люди участвовали в обсуждении проектов, вкладывали собственные средства, поэтому отношение к работам должно быть максимально ответственное. Нельзя обманывать ожидания жителей", - добавил Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 12:12Нижегородская область
Нижегородский губернатор и глава ВЭБ.РФ обсудили развитие региона
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