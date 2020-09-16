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Сын Сафронова раскрыл правду о своем "заключении" в турецком отеле
Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин прокомментировал сообщения СМИ о том, что его "пленили" в турецком отеле, где он сломал бассейн. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T20:08
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лука затравкин
россия
шоу-бизнес
турция
никас сафронов
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин прокомментировал сообщения СМИ о том, что его "пленили" в турецком отеле, где он сломал бассейн. В беседе с <a href="https://www.5-tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a> молодой человек объяснил, что ни о каком плене речи не идет, а проблема с администрацией отеля скоро будет решена. Затравкин объяснил, что отец его неправильно понял и передал неверную информацию. Затравкин добавил, что намерен взять в долг у своих московских друзей. "Мне нужно оплатить ремонт бассейна, который уже починили", — уточнил Лука.Он подчеркнул, что проблема практически решена, он признал вину и готов покрыть расходы на ремонт. Ранее Никас Сафронов заявил, что его сын находится "в заложниках" у турецкого отеля после того, как сломал там детский бассейн. Об инциденте в отеле стало известно несколько дней назад. Затравкин, весящий около 250 килограммов, прыгнул в детский бассейн глубиной не более полуметра, сломал его и сильно ударился коленями. После его прыжка бассейн прекратил работу.
https://ria.ru/20200908/zatravkin-1576960985.html
https://ria.ru/20200206/1564303786.html
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россия
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лука затравкин, россия, шоу-бизнес, турция, никас сафронов

Сын Сафронова раскрыл правду о своем "заключении" в турецком отеле

20:08 16.09.2020 (обновлено: 22:41 16.09.2020)
7983
© Фото : Лука Сафронов-ЗатравкинЛука Сафронов-Затравкин
Лука Сафронов-Затравкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : Лука Сафронов-Затравкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин прокомментировал сообщения СМИ о том, что его "пленили" в турецком отеле, где он сломал бассейн.
В беседе с Пятым каналом молодой человек объяснил, что ни о каком плене речи не идет, а проблема с администрацией отеля скоро будет решена. Затравкин объяснил, что отец его неправильно понял и передал неверную информацию.

"Я позвонил Никасу Степановичу, он узнавал, как мое здоровье. Я сказал, что, наверно, придется занимать денег, а он подумал, что у него. К нему же это не имело никакого отношения", — пояснил пианист.

Затравкин добавил, что намерен взять в долг у своих московских друзей.
Завтрак - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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"Мне нужно оплатить ремонт бассейна, который уже починили", — уточнил Лука.
Он подчеркнул, что проблема практически решена, он признал вину и готов покрыть расходы на ремонт.
"Это нормально, если ты что-то повредил в отеле и компенсируешь. Я всегда это оплачиваю, всегда ответственен: повредил — надо заплатить", — добавил Затравкин.
Ранее Никас Сафронов заявил, что его сын находится "в заложниках" у турецкого отеля после того, как сломал там детский бассейн.
Об инциденте в отеле стало известно несколько дней назад. Затравкин, весящий около 250 килограммов, прыгнул в детский бассейн глубиной не более полуметра, сломал его и сильно ударился коленями. После его прыжка бассейн прекратил работу.
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Лука ЗатравкинРоссияШоу-бизнесТурцияНикас Сафронов
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