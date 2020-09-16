https://ria.ru/20200916/plen-1577347854.html

Сын Сафронова раскрыл правду о своем "заключении" в турецком отеле

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин прокомментировал сообщения СМИ о том, что его "пленили" в турецком отеле, где он сломал бассейн. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T20:08

2020-09-16T20:08

2020-09-16T22:41

лука затравкин

россия

шоу-бизнес

турция

никас сафронов

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин прокомментировал сообщения СМИ о том, что его "пленили" в турецком отеле, где он сломал бассейн. В беседе с <a href="https://www.5-tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a> молодой человек объяснил, что ни о каком плене речи не идет, а проблема с администрацией отеля скоро будет решена. Затравкин объяснил, что отец его неправильно понял и передал неверную информацию. Затравкин добавил, что намерен взять в долг у своих московских друзей. "Мне нужно оплатить ремонт бассейна, который уже починили", — уточнил Лука.Он подчеркнул, что проблема практически решена, он признал вину и готов покрыть расходы на ремонт. Ранее Никас Сафронов заявил, что его сын находится "в заложниках" у турецкого отеля после того, как сломал там детский бассейн. Об инциденте в отеле стало известно несколько дней назад. Затравкин, весящий около 250 килограммов, прыгнул в детский бассейн глубиной не более полуметра, сломал его и сильно ударился коленями. После его прыжка бассейн прекратил работу.

https://ria.ru/20200908/zatravkin-1576960985.html

https://ria.ru/20200206/1564303786.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лука затравкин, россия, шоу-бизнес, турция, никас сафронов