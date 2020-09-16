https://ria.ru/20200916/pitt-1577286932.html

Брэд Питт с Дженнифер Энистон воссоединились на экране

Брэд Питт и Дженнифер Энистон принимают участие живых чтениях комедии 1982 года "Беспечные времена в "Риджмонт Хай", которые можно будет увидеть и услышать 17... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T05:38

2020-09-16T05:38

2020-09-16T05:38

дженнифер энистон

культура

кино и сериалы

новости культуры

мэттью макконахи

шон пенн

брэд питт (уильям бредли)

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Брэд Питт и Дженнифер Энистон принимают участие живых чтениях комедии 1982 года "Беспечные времена в "Риджмонт Хай", которые можно будет увидеть и услышать 17 сентября, когда будет отмечаться 38-я годовщина выхода фильма на экраны, <a href="https://www.digitalspy.com/movies/a34017129/jennifer-aniston-brad-pitt-reunion-first-look/" target="_blank">сообщает</a> Digital Spy. На фотографии-анонсе видно, что все участники благотворительного онлайн-проекта, организатором которого выступил Шон Пенн, сидят каждый у себя дома. В чтениях также задействованы Джулия Робертс, Морган Фримен, Мэттью Макконахи, Шайа Лабаф и другие актеры. Посмотреть запись можно будет в <a href="https://www.facebook.com/CoreResponse/videos/618867185666527/" target="_blank">Facebook</a>. Пока непонятно, кого именно играют Брэд Питт и Дженнифер Энистон. В оригинальном фильме они не снимались. Предыдущий раз актеры, которые были супругами с 2000 по 2005, появлялись на экране в 2001 году – Брэд Питт сыграл в одной из серий шоу "Друзья", а "вживую" их видели вместе в январе 2020 года на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров.

https://ria.ru/20200827/pitt-1576375315.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дженнифер энистон, кино и сериалы, новости культуры, мэттью макконахи, шон пенн, брэд питт (уильям бредли)