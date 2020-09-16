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https://ria.ru/20200916/pitt-1577286932.html
Брэд Питт с Дженнифер Энистон воссоединились на экране
Брэд Питт и Дженнифер Энистон принимают участие живых чтениях комедии 1982 года "Беспечные времена в "Риджмонт Хай", которые можно будет увидеть и услышать 17... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T05:38
2020-09-16T05:38
дженнифер энистон
культура
кино и сериалы
новости культуры
мэттью макконахи
шон пенн
брэд питт (уильям бредли)
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Брэд Питт и Дженнифер Энистон принимают участие живых чтениях комедии 1982 года "Беспечные времена в "Риджмонт Хай", которые можно будет увидеть и услышать 17 сентября, когда будет отмечаться 38-я годовщина выхода фильма на экраны, <a href="https://www.digitalspy.com/movies/a34017129/jennifer-aniston-brad-pitt-reunion-first-look/" target="_blank">сообщает</a> Digital Spy. На фотографии-анонсе видно, что все участники благотворительного онлайн-проекта, организатором которого выступил Шон Пенн, сидят каждый у себя дома. В чтениях также задействованы Джулия Робертс, Морган Фримен, Мэттью Макконахи, Шайа Лабаф и другие актеры. Посмотреть запись можно будет в <a href="https://www.facebook.com/CoreResponse/videos/618867185666527/" target="_blank">Facebook</a>. Пока непонятно, кого именно играют Брэд Питт и Дженнифер Энистон. В оригинальном фильме они не снимались. Предыдущий раз актеры, которые были супругами с 2000 по 2005, появлялись на экране в 2001 году – Брэд Питт сыграл в одной из серий шоу "Друзья", а "вживую" их видели вместе в январе 2020 года на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров.
https://ria.ru/20200827/pitt-1576375315.html
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дженнифер энистон, кино и сериалы, новости культуры, мэттью макконахи, шон пенн, брэд питт (уильям бредли)

Брэд Питт с Дженнифер Энистон воссоединились на экране

05:38 16.09.2020
3330
© AP Photo / Chris PizzelloАмериканские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Американские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Chris Pizzello
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Брэд Питт и Дженнифер Энистон принимают участие живых чтениях комедии 1982 года "Беспечные времена в "Риджмонт Хай", которые можно будет увидеть и услышать 17 сентября, когда будет отмечаться 38-я годовщина выхода фильма на экраны, сообщает Digital Spy.
© Dane Cook/TwitterКонференции в зуме с участием Брэда Питта, Дженнифер Энистон и других актеров
Конференции в зуме с участием Брэда Питта, Дженнифер Энистон и других актеров - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Dane Cook/Twitter
Конференции в зуме с участием Брэда Питта, Дженнифер Энистон и других актеров
На фотографии-анонсе видно, что все участники благотворительного онлайн-проекта, организатором которого выступил Шон Пенн, сидят каждый у себя дома.
В чтениях также задействованы Джулия Робертс, Морган Фримен, Мэттью Макконахи, Шайа Лабаф и другие актеры.
Посмотреть запись можно будет в Facebook.
Пока непонятно, кого именно играют Брэд Питт и Дженнифер Энистон. В оригинальном фильме они не снимались.
Предыдущий раз актеры, которые были супругами с 2000 по 2005, появлялись на экране в 2001 году – Брэд Питт сыграл в одной из серий шоу "Друзья", а "вживую" их видели вместе в январе 2020 года на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров.
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