https://ria.ru/20200916/pitanie-1577312111.html

Кузнецова заявила о разной трактовке в школах вопроса о горячем питании

Школы по-разному трактуют исполнение поручения об обязательном горячем питании: где-то предлагают завтрак, а где-то обед, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:00

2020-09-16T13:00

2020-09-16T14:40

россия

анна кузнецова

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Школы по-разному трактуют исполнение поручения об обязательном горячем питании: где-то предлагают завтрак, а где-то обед, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>, уточнив, что для решения ситуации необходима обратная связь родительского сообщества."Нам стала поступать информация о некотором манипулировании в ходе исполнения тех задач, которые возложены на регионы - не указано точно, какое горячее питание: в завтрак или в обед должен быть обеспечен ребёнок. И начинаются или в образовательной организации, или в целом по субъекту некоторые разные трактовки в исполнении этого законопроекта... И мы будем четко держать руку на пульсе, если эта ситуация будет усугубляться. Дети должны быть обеспечены горячим питанием", - сказала журналистам Кузнецова.Она уточнила, что решением ситуации может быть чёткая обратная связь со стороны родительского сообщества и общественных организаций, которые ведут мониторинг питания.Кроме того, ещё одной проблемой омбудсмен назвала организацию питания для детей с особенностями здоровья."Первый риск - дети с особенными запросами, которым необходим особенный подход в организации питания. Наш мониторинг показал, что, к сожалению, не все регионы готовы, всего лишь 8% образовательных организаций могут в той или иной части реализовывать эту задачу", - отметила Кузнецова.В соответствии с задачей, поставленной президентом РФ в послании Федеральному Собранию, все учащиеся младших классов (с 1-го по 4-й класс) должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день. Министерством просвещения <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> проведена работа, чтобы эти нормы охватили все регионы уже с нового учебного года. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием в федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.

https://ria.ru/20200813/1575749334.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, общество