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Кузнецова заявила о разной трактовке в школах вопроса о горячем питании
Школы по-разному трактуют исполнение поручения об обязательном горячем питании: где-то предлагают завтрак, а где-то обед, заявила уполномоченный по правам... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:00
2020-09-16T14:40
россия
анна кузнецова
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Школы по-разному трактуют исполнение поручения об обязательном горячем питании: где-то предлагают завтрак, а где-то обед, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>, уточнив, что для решения ситуации необходима обратная связь родительского сообщества."Нам стала поступать информация о некотором манипулировании в ходе исполнения тех задач, которые возложены на регионы - не указано точно, какое горячее питание: в завтрак или в обед должен быть обеспечен ребёнок. И начинаются или в образовательной организации, или в целом по субъекту некоторые разные трактовки в исполнении этого законопроекта... И мы будем четко держать руку на пульсе, если эта ситуация будет усугубляться. Дети должны быть обеспечены горячим питанием", - сказала журналистам Кузнецова.Она уточнила, что решением ситуации может быть чёткая обратная связь со стороны родительского сообщества и общественных организаций, которые ведут мониторинг питания.Кроме того, ещё одной проблемой омбудсмен назвала организацию питания для детей с особенностями здоровья."Первый риск - дети с особенными запросами, которым необходим особенный подход в организации питания. Наш мониторинг показал, что, к сожалению, не все регионы готовы, всего лишь 8% образовательных организаций могут в той или иной части реализовывать эту задачу", - отметила Кузнецова.В соответствии с задачей, поставленной президентом РФ в послании Федеральному Собранию, все учащиеся младших классов (с 1-го по 4-й класс) должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день. Министерством просвещения <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> проведена работа, чтобы эти нормы охватили все регионы уже с нового учебного года. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием в федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.
https://ria.ru/20200813/1575749334.html
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россия, анна кузнецова, общество

Кузнецова заявила о разной трактовке в школах вопроса о горячем питании

13:00 16.09.2020 (обновлено: 14:40 16.09.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Школы по-разному трактуют исполнение поручения об обязательном горячем питании: где-то предлагают завтрак, а где-то обед, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, уточнив, что для решения ситуации необходима обратная связь родительского сообщества.
"Нам стала поступать информация о некотором манипулировании в ходе исполнения тех задач, которые возложены на регионы - не указано точно, какое горячее питание: в завтрак или в обед должен быть обеспечен ребёнок. И начинаются или в образовательной организации, или в целом по субъекту некоторые разные трактовки в исполнении этого законопроекта... И мы будем четко держать руку на пульсе, если эта ситуация будет усугубляться. Дети должны быть обеспечены горячим питанием", - сказала журналистам Кузнецова.
Она уточнила, что решением ситуации может быть чёткая обратная связь со стороны родительского сообщества и общественных организаций, которые ведут мониторинг питания.
Кроме того, ещё одной проблемой омбудсмен назвала организацию питания для детей с особенностями здоровья.
"Первый риск - дети с особенными запросами, которым необходим особенный подход в организации питания. Наш мониторинг показал, что, к сожалению, не все регионы готовы, всего лишь 8% образовательных организаций могут в той или иной части реализовывать эту задачу", - отметила Кузнецова.
В соответствии с задачей, поставленной президентом РФ в послании Федеральному Собранию, все учащиеся младших классов (с 1-го по 4-й класс) должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день. Министерством просвещения Российской Федерации проведена работа, чтобы эти нормы охватили все регионы уже с нового учебного года. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием в федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа, 17:15
Школы смогут получить субсидии на организацию горячего питания
1210013
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РоссияАнна КузнецоваОбщество
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