https://ria.ru/20200916/pismo-1577358972.html
Ефремов написал письмо из СИЗО
Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов написал журналисту RT письмо, в котором рассказал, о чем жалеет и что думает о своем бывшем адвокате Эльмане... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T21:24
2020-09-16T21:24
2020-09-16T21:24
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Осужденный за смертельное ДТП <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> написал журналисту <a href="https://t.me/rt_russian/45071" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> письмо, в котором рассказал, о чем жалеет и что думает о своем бывшем адвокате <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмане Пашаеве</a>. "Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба", — написал артист.Он добавил, что ничего не помнит о событиях в день происшествия примерно с 13:00. "Так что мораль проста — пить надо меньше", — написал Ефремов. Отвечая на вопрос о Пашаеве, актер предположил, что тот либо не понял, что дело резонансное, либо, наоборот, осознавал это."Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно", — заключил артист. На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима.Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>. От полученных травм пострадавший скончался в больнице через несколько часов. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после вынесения приговора Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева".
https://ria.ru/20200916/smyagchit-1577322209.html
https://ria.ru/20200916/otmenit-1577322631.html
Сергей Смирнов
С одной стороны, как бывший алкоголик могу подтвердить что потеря памяти после бутылки-другой водки вещь довольно рядовая, с другой стороны я Ефремову тупо не верю. Думаю всё он помнит, а про потерю памяти врёт.
16
Сергей Калинкин
Может уже тему эту закроете?
15
11
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов
написал журналисту RT
письмо, в котором рассказал, о чем жалеет и что думает о своем бывшем адвокате Эльмане Пашаеве
.
"Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба", — написал артист.
Он добавил, что ничего не помнит о событиях в день происшествия примерно с 13:00.
"Так что мораль проста — пить надо меньше", — написал Ефремов.
Отвечая на вопрос о Пашаеве, актер предположил, что тот либо не понял, что дело резонансное, либо, наоборот, осознавал это.
"Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно", — заключил артист.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы
признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима.
Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров
. От полученных травм пострадавший скончался в больнице через несколько часов. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после вынесения приговора Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева".