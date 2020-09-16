Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/pismo-1577358972.html
Ефремов написал письмо из СИЗО
Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов написал журналисту RT письмо, в котором рассказал, о чем жалеет и что думает о своем бывшем адвокате Эльмане... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T21:24
2020-09-16T21:24
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576991439_0:170:1680:1115_1400x0_80_0_0_9c80b82018e1d9327a732a6b155ab1fc.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Осужденный за смертельное ДТП <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> написал журналисту <a href="https://t.me/rt_russian/45071" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> письмо, в котором рассказал, о чем жалеет и что думает о своем бывшем адвокате <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмане Пашаеве</a>. "Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба", — написал артист.Он добавил, что ничего не помнит о событиях в день происшествия примерно с 13:00. "Так что мораль проста — пить надо меньше", — написал Ефремов. Отвечая на вопрос о Пашаеве, актер предположил, что тот либо не понял, что дело резонансное, либо, наоборот, осознавал это."Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно", — заключил артист. На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима.Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>. От полученных травм пострадавший скончался в больнице через несколько часов. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после вынесения приговора Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева".
https://ria.ru/20200916/smyagchit-1577322209.html
https://ria.ru/20200916/otmenit-1577322631.html
С одной стороны, как бывший алкоголик могу подтвердить что потеря памяти после бутылки-другой водки вещь довольно рядовая, с другой стороны я Ефремову тупо не верю. Думаю всё он помнит, а про потерю памяти врёт.
16
Может уже тему эту закроете?
15
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576991439_0:82:1680:1342_1400x0_80_0_0_8f487afe30150fa53020e43a92ac5444.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Ефремов написал письмо из СИЗО

21:24 16.09.2020
13062
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов написал журналисту RT письмо, в котором рассказал, о чем жалеет и что думает о своем бывшем адвокате Эльмане Пашаеве.
"Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба", — написал артист.
Он добавил, что ничего не помнит о событиях в день происшествия примерно с 13:00.
"Так что мораль проста — пить надо меньше", — написал Ефремов.
Отвечая на вопрос о Пашаеве, актер предположил, что тот либо не понял, что дело резонансное, либо, наоборот, осознавал это.
"Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно", — заключил артист.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 14:52
Адвокат рассказал, как можно смягчить приговор Ефремову
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима.
Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм пострадавший скончался в больнице через несколько часов. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
В ходе процесса Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Вскоре после вынесения приговора Минюст предложил "прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева".
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 14:58
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым фургона попросил отменить приговор
199420670
Обсудить 11
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
С одной стороны, как бывший алкоголик могу подтвердить что потеря памяти после бутылки-другой водки вещь довольно рядовая, с другой стороны я Ефремову тупо не верю. Думаю всё он помнит, а про потерю памяти врёт.
17 сентября, 01:08
СССергей Смирнов
1400002
Может уже тему эту закроете?
16 сентября, 22:14
СКСергей Калинкин
1010004
Рекомендуем
Лука Сафронов-Затравкин
Сын Сафронова раскрыл правду о своем "заключении" в турецком отеле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
Лукашенко лишил ранга трех дипломатов
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля
Певец Николай Басков
Белорусы атаковали инстаграм Баскова
Место падения польского самолета Ту-154
Польша захотела арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства в региональные выборы
Посольство РФ в Таллине
Посольство ответило на заявления президента Эстонии о "слабости" России
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
"Россия от нас устала". Японцы оценили шансы на передачу Курил Токио
Ургант высмеял предвыборный плакат Трампа с российским оружием
Ургант высмеял предвыборный плакат Трампа с российским оружием
Закрытая презентация новой шоу-программы Бориса Моисеева
"Состояние тяжелейшее". Борис Моисеев прикован к постели
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Украина назвала "истинные причины" потери Крыма
Здание Европейского парламента в Страсбурге
В Европарламенте выступили за изоляцию России из-за ситуации с Навальным
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Стало известно, где хотел бы отбывать наказание Ефремов
Работа Пенсионного фонда РФ в Чите
Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
Лента новостейМолния