https://ria.ru/20200916/pianist-1577305668.html

Алексей Романов ― пианист без кистей рук, который покорил мир

Талантливый пианист-самоучка, за которого не решались браться педагоги, сегодня даёт концерты по всему миру, пишет музыку и даже успел выступить с Казанским камерным оркестром. Алексей Романов из Зеленодольска родился без кистей рук и стопы, вырос в детдоме, но всего за несколько лет проделал путь от начинающего пианиста до известного музыканта.

2020-09-16T13:00

2020-09-16T13:00

2020-09-16T13:00

супергерои

подкаст

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Алексей Романов ― пианист без кистей рук, который покорил мир Талантливый пианист-самоучка, за которого не решались браться педагоги, сегодня даёт концерты по всему миру, пишет музыку и даже успел выступить с Казанским камерным оркестром. Алексей Романов из Зеленодольска родился без кистей рук и стопы, вырос в детдоме, но всего за несколько лет проделал путь от начинающего пианиста до известного музыканта.

В 2015-м Алексею подарили синтезатор, а на следующий год он уже выступал перед пятитысячной аудиторией в Финляндии. Но всё могло сложиться по-другому, если бы не Луиза Левачкова, создательницах фонда "Солнечный круг", которая забрала Лёшу из детдома.Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "<a href="https://www.instagram.com/p0dvigi/" target="_blank">Подвиги</a>" рассказывают историю Алексея Романова — талантливого пианиста, который родился без кистей рук.Подписывайтесь на "<a href="https://www.instagram.com/p0dvigi/" target="_blank">Подвиги</a>" в любой удобной для вас соцсети, а также на <a href="https://www.instagram.com/obrazov_ano/" target="_blank">Инстаграм</a> Центра содействия реализации гуманитарных и образовательных программ.Подкаст "Супергерои" выходит по средам.<strong>Слушайте подкаст и подписывайтесь на него в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><u><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8/id1528312001">iTunes</a></u>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N1cGVyZ2Vyb2kueG1s">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><u><a href="https://music.yandex.ru/album/11931245">Яндекс.Музыку</a></u>,</strong> <strong><u><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-id3238332?country=ru">Castbox</a></u> и</strong> <strong><u><a href="https://soundstream.media/playlist/supergeroi">SoundStream</a></u>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html" target="_blank">подписаться на подкасты</a>________Эпизод подготовила Лина АлексюнайтеГолоса эпизода Наталья Широкова и Игорь КривицкийМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст