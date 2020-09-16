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Супергерои
Истории о людях, которым не нужны суперспособности, чтобы помогать и менять чью-то жизнь к лучшему.
https://ria.ru/20200916/pianist-1577305668.html
Алексей Романов ― пианист без кистей рук, который покорил мир
Талантливый пианист-самоучка, за которого не решались браться педагоги, сегодня даёт концерты по всему миру, пишет музыку и даже успел выступить с Казанским камерным оркестром. Алексей Романов из Зеленодольска родился без кистей рук и стопы, вырос в детдоме, но всего за несколько лет проделал путь от начинающего пианиста до известного музыканта.
2020-09-16T13:00
2020-09-16T13:00
супергерои
подкаст
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Алексей Романов ― пианист без кистей рук, который покорил мир
Талантливый пианист-самоучка, за которого не решались браться педагоги, сегодня даёт концерты по всему миру, пишет музыку и даже успел выступить с Казанским камерным оркестром. Алексей Романов из Зеленодольска родился без кистей рук и стопы, вырос в детдоме, но всего за несколько лет проделал путь от начинающего пианиста до известного музыканта.
В 2015-м Алексею подарили синтезатор, а на следующий год он уже выступал перед пятитысячной аудиторией в Финляндии. Но всё могло сложиться по-другому, если бы не Луиза Левачкова, создательницах фонда "Солнечный круг", которая забрала Лёшу из детдома.Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "<a href="https://www.instagram.com/p0dvigi/" target="_blank">Подвиги</a>" рассказывают историю Алексея Романова — талантливого пианиста, который родился без кистей рук.Подписывайтесь на "<a href="https://www.instagram.com/p0dvigi/" target="_blank">Подвиги</a>" в любой удобной для вас соцсети, а также на <a href="https://www.instagram.com/obrazov_ano/" target="_blank">Инстаграм</a> Центра содействия реализации гуманитарных и образовательных программ.Подкаст "Супергерои" выходит по средам.<strong>Слушайте подкаст и подписывайтесь на него в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><u><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8/id1528312001">iTunes</a></u>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N1cGVyZ2Vyb2kueG1s">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><u><a href="https://music.yandex.ru/album/11931245">Яндекс.Музыку</a></u>,</strong> <strong><u><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-id3238332?country=ru">Castbox</a></u> и</strong> <strong><u><a href="https://soundstream.media/playlist/supergeroi">SoundStream</a></u>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html" target="_blank">подписаться на подкасты</a>________Эпизод подготовила Лина АлексюнайтеГолоса эпизода Наталья Широкова и Игорь КривицкийМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

Алексей Романов ― пианист без кистей рук, который покорил мир

13:00 16.09.2020
376
Супергерои
Алексей Романов ― пианист без кистей рук, который покорил мир
Вчера, 13:00
Читать ria.ru в
Талантливый пианист-самоучка, за которого не решались браться педагоги, сегодня даёт концерты по всему миру, пишет музыку и даже успел выступить с Казанским камерным оркестром. Алексей Романов из Зеленодольска родился без кистей рук и стопы, вырос в детдоме, но всего за несколько лет проделал путь от начинающего пианиста до известного музыканта.
В 2015-м Алексею подарили синтезатор, а на следующий год он уже выступал перед пятитысячной аудиторией в Финляндии. Но всё могло сложиться по-другому, если бы не Луиза Левачкова, создательницах фонда "Солнечный круг", которая забрала Лёшу из детдома.
Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Алексея Романова — талантливого пианиста, который родился без кистей рук.
Подписывайтесь на "Подвиги" в любой удобной для вас соцсети, а также на Инстаграм Центра содействия реализации гуманитарных и образовательных программ.
Подкаст "Супергерои" выходит по средам.
Слушайте подкаст и подписывайтесь на него в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыку, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Голоса эпизода Наталья Широкова и Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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СупергероиПодкаст
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