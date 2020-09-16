https://ria.ru/20200916/peskov-1577336863.html

Песков надеется, что 2021 год будет благополучнее нынешнего

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков надеется, что 2021 год будет более благополучным, в том числе с точки зрения эпидемиологической ситуации. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:32

2020-09-16T17:32

2020-09-16T17:32

здоровье - общество

дмитрий песков

политика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> надеется, что 2021 год будет более благополучным, в том числе с точки зрения эпидемиологической ситуации."Вы знаете, вообще хотелось бы надеяться, что 2021 год будет более благополучным", - сказал он журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20200228/1565309859.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, дмитрий песков, политика