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Песков надеется, что 2021 год будет благополучнее нынешнего
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков надеется, что 2021 год будет более благополучным, в том числе с точки зрения эпидемиологической ситуации. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:32
2020-09-16T17:32
здоровье - общество
дмитрий песков
политика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> надеется, что 2021 год будет более благополучным, в том числе с точки зрения эпидемиологической ситуации."Вы знаете, вообще хотелось бы надеяться, что 2021 год будет более благополучным", - сказал он журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20200228/1565309859.html
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РИА Новости
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здоровье - общество, дмитрий песков, политика

Песков надеется, что 2021 год будет благополучнее нынешнего

17:32 16.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков надеется, что 2021 год будет более благополучным, в том числе с точки зрения эпидемиологической ситуации.
"Вы знаете, вообще хотелось бы надеяться, что 2021 год будет более благополучным", - сказал он журналистам.
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