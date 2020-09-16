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Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
Предложения ускорить получение загранпаспорта, которые часто встречаются в интернете, на деле оказываются обманом – это проще и дешевле сделать по официальным... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T02:18
2020-09-16T02:18
россия
фмс
паспорт
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. </strong>Предложения ускорить получение <a href="https://ria.ru/tag_pasport/" target="_blank">загранпаспорта</a>, которые часто встречаются в интернете, на деле оказываются обманом – это проще и дешевле сделать по официальным каналам. Не стоит доверять и тем, кто обещает провести вас через пограничные пункты в обход очереди, рассказал <a href="http://1prime.ru/business/20200916/832028761.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> ведущий юрист компании объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Актуальную информацию о стоимости услуги всегда можно получить, позвонив по официальному номеру телефона <a href="https://ria.ru/tag_organization_FMS/" target="_blank">Федеральной миграционной службы</a>.
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РИА Новости
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россия, фмс, паспорт, общество

Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов

02:18 16.09.2020
193
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаграничные биометрические паспорта
Заграничные биометрические паспорта - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заграничные биометрические паспорта. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Предложения ускорить получение загранпаспорта, которые часто встречаются в интернете, на деле оказываются обманом – это проще и дешевле сделать по официальным каналам. Не стоит доверять и тем, кто обещает провести вас через пограничные пункты в обход очереди, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
"Многие мошенники пользуются неопытностью людей и рекламируют в интернете услуги по ускоренному получению загранпаспорта. Цена зависит от срока, но она всегда превышает аналогичные предложения от официальных организаций, в которых также предлагают сократить ожидание", — рассказал он.
Актуальную информацию о стоимости услуги всегда можно получить, позвонив по официальному номеру телефона Федеральной миграционной службы.
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