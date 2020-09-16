https://ria.ru/20200916/pasport-1577293561.html
Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
Предложения ускорить получение загранпаспорта, которые часто встречаются в интернете, на деле оказываются обманом – это проще и дешевле сделать по официальным... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T02:18
2020-09-16T02:18
2020-09-16T02:18
россия
фмс
паспорт
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. </strong>Предложения ускорить получение <a href="https://ria.ru/tag_pasport/" target="_blank">загранпаспорта</a>, которые часто встречаются в интернете, на деле оказываются обманом – это проще и дешевле сделать по официальным каналам. Не стоит доверять и тем, кто обещает провести вас через пограничные пункты в обход очереди, рассказал <a href="http://1prime.ru/business/20200916/832028761.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> ведущий юрист компании объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Актуальную информацию о стоимости услуги всегда можно получить, позвонив по официальному номеру телефона <a href="https://ria.ru/tag_organization_FMS/" target="_blank">Федеральной миграционной службы</a>.
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фмс, паспорт, общество