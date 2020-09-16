https://ria.ru/20200916/ordinatura-1577328633.html

В Подмосковье назвали самые популярные профессии ординатуры медвузов

Самыми популярными направлениями ординатуры медицинских вузов Московской области стали акушерство-гинекология и анестезиология-реаниматология, сообщает... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:02

2020-09-16T16:02

2020-09-16T16:29

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навигатор абитуриента

новости подмосковья

министерство здравоохранения московской области

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Самыми популярными направлениями ординатуры медицинских вузов <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> стали акушерство-гинекология и анестезиология-реаниматология, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."Самые популярные направления ординатуры в этом году – это акушерство-гинекология и анестезиология-реаниматология", — приводятся слова главы ведомства Натальи Стригунковой.Как отметили в пресс-службе, в текущем году по целевым направлениям в медицинские вузы поступило 612 жителей Подмосковья: 432 — по программам специалитета и 180 — ординатуры.Московская область сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России: студенты, заключившие целевые договора, будут проходить обучение в Первом <a href="http://ria.ru/organization_Pervyjj_MGMU_imeni_Sechenova/" target="_blank" data-auto="true">МГМУ</a> имени Сеченова, <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_nacionalnyjj_medicinskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РНИМУ</a> имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова, МОНИКИ имени Владимирского, Рязанском и Тверском медицинских университетах и других учебных заведениях, напомнили в ведомстве.

https://ria.ru/20200605/1572526564.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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