Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200916/ordinatura-1577328633.html
В Подмосковье назвали самые популярные профессии ординатуры медвузов
Самыми популярными направлениями ординатуры медицинских вузов Московской области стали акушерство-гинекология и анестезиология-реаниматология, сообщает... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:02
2020-09-16T16:29
кем стать
навигатор абитуриента
новости подмосковья
министерство здравоохранения московской области
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155079/96/1550799698_0:365:2926:2010_1400x0_80_0_0_cb742ca95126a52e031d6336159108cb.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Самыми популярными направлениями ординатуры медицинских вузов <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> стали акушерство-гинекология и анестезиология-реаниматология, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."Самые популярные направления ординатуры в этом году – это акушерство-гинекология и анестезиология-реаниматология", — приводятся слова главы ведомства Натальи Стригунковой.Как отметили в пресс-службе, в текущем году по целевым направлениям в медицинские вузы поступило 612 жителей Подмосковья: 432 — по программам специалитета и 180 — ординатуры.Московская область сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России: студенты, заключившие целевые договора, будут проходить обучение в Первом <a href="http://ria.ru/organization_Pervyjj_MGMU_imeni_Sechenova/" target="_blank" data-auto="true">МГМУ</a> имени Сеченова, <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_nacionalnyjj_medicinskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РНИМУ</a> имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова, МОНИКИ имени Владимирского, Рязанском и Тверском медицинских университетах и других учебных заведениях, напомнили в ведомстве.
https://ria.ru/20200605/1572526564.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155079/96/1550799698_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_da53ddd929a8fd3c4f4611e8d4a1a78a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кем стать, навигатор абитуриента, министерство здравоохранения московской области, московская область (подмосковье)

В Подмосковье назвали самые популярные профессии ординатуры медвузов

16:02 16.09.2020 (обновлено: 16:29 16.09.2020)
47
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедицинская академия имени С. И. Георгиевского в Симферополе
Медицинская академия имени С. И. Георгиевского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Самыми популярными направлениями ординатуры медицинских вузов Московской области стали акушерство-гинекология и анестезиология-реаниматология, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Самые популярные направления ординатуры в этом году – это акушерство-гинекология и анестезиология-реаниматология", — приводятся слова главы ведомства Натальи Стригунковой.
Как отметили в пресс-службе, в текущем году по целевым направлениям в медицинские вузы поступило 612 жителей Подмосковья: 432 — по программам специалитета и 180 — ординатуры.
Московская область сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России: студенты, заключившие целевые договора, будут проходить обучение в Первом МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова, МОНИКИ имени Владимирского, Рязанском и Тверском медицинских университетах и других учебных заведениях, напомнили в ведомстве.
Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 15:31Новости Подмосковья
Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяКем статьНавигатор абитуриентаМинистерство здравоохранения Московской областиМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Проведение лабораторных анализов качества и безопасности молочной продукции
Жителей Подмосковья предупредили о фальсификате молочной продукции
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Подмосковье региональным маткапиталом воспользовались 11054 семьи
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
В Подмосковье сотрудникам крупных организаций сделают прививку от гриппа
Особо охраняемый водный объект создан на севере Подмосковья
Подмосковье вошло в топ-5 по уровню поглощения лесами вредных веществ
Снос аварийного дома 1951 года постройки в Кашире
Аварийный дом снесли в подмосковной Кашире
Бизнесмены
Порядка 17 тысяч МСП ежегодно появляются в Подмосковье
Гатчинский мператорский дворец. Архив
Гатчина станет официальной столицей Ленобласти до конца года - власти
Торговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. 3 августа 2017
Рекордный урожай арбузов продали в Подмосковье в первой половине сентября
Река Московка в Серпуховском городском округе
Консервный завод в Серпухове оштрафовали на 550 тысяч рублей
Здание правительства РФ
Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы
Биологический факультет МГУ
В России могут ввести шестилетний специалитет
Вид на улицу Баумана в Казани
Минкультуры изучит вопрос открытия в Казани театрального института
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Воробьев: вопросы жителей являются приоритетом нашей работы
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко разъяснил правила вакцинации от COVID-19 для учителей и врачей
Продажа мяса. Архивное фото
Экспорт мясной продукции Подмосковья вырос вчетверо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
Лента новостейМолния