https://ria.ru/20200916/opukholi-1577312045.html

Названы причины быстрого роста опухолей

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о причинах быстрого роста опухолей. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:58

2020-09-16T12:58

2020-09-16T14:29

елена смирнова

онкология

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Врач-онколог и проктолог <a href="http://ria.ru/person_elena-smirnova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Смирнова</a> рассказала о причинах быстрого роста опухолей.Она отметила, что курящие пациенты с раком толстого кишечника имеют в два раза более высокий риск смерти по сравнению с некурящими. Это объясняется тем, что у курильщиков опухоли развиваются более агрессивно, раньше дают метастазы и прорастают в соседние органы."Также надо помнить, что диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием жиров, частое употребление спиртных напитков провоцируют рак. Как и низкая физическая активность", — написала врач в своем<a href="https://www.instagram.com/dr.smirnova_elena/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Instagram.</a>Кроме того, специалист отметила, что риск быстрого развития онкологии тесно связан с семейной историей и возрастает в зависимости от числа случаев заболевания среди родственников, тяжести клинической картины и возраста проявления у них образований.

https://ria.ru/20200916/antitela-1577305923.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена смирнова, онкология, здоровье - общество