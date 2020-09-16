Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/opukholi-1577312045.html
Названы причины быстрого роста опухолей
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о причинах быстрого роста опухолей. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:58
2020-09-16T14:29
елена смирнова
онкология
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577316554_0:0:2928:1646_1400x0_80_0_0_70701ba07bfed0760f11bf377aa4e246.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Врач-онколог и проктолог <a href="http://ria.ru/person_elena-smirnova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Смирнова</a> рассказала о причинах быстрого роста опухолей.Она отметила, что курящие пациенты с раком толстого кишечника имеют в два раза более высокий риск смерти по сравнению с некурящими. Это объясняется тем, что у курильщиков опухоли развиваются более агрессивно, раньше дают метастазы и прорастают в соседние органы."Также надо помнить, что диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием жиров, частое употребление спиртных напитков провоцируют рак. Как и низкая физическая активность", — написала врач в своем<a href="https://www.instagram.com/dr.smirnova_elena/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Instagram.</a>Кроме того, специалист отметила, что риск быстрого развития онкологии тесно связан с семейной историей и возрастает в зависимости от числа случаев заболевания среди родственников, тяжести клинической картины и возраста проявления у них образований.
https://ria.ru/20200916/antitela-1577305923.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577316554_70:0:2801:2048_1400x0_80_0_0_37969a439beb3501941f58f08e31da7a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена смирнова, онкология, здоровье - общество

Названы причины быстрого роста опухолей

12:58 16.09.2020 (обновлено: 14:29 16.09.2020)
18434
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант проводит биохимическое исследование онкомаркеров
Лаборант проводит биохимическое исследование онкомаркеров - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Лаборант проводит биохимическое исследование онкомаркеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о причинах быстрого роста опухолей.
Она отметила, что курящие пациенты с раком толстого кишечника имеют в два раза более высокий риск смерти по сравнению с некурящими. Это объясняется тем, что у курильщиков опухоли развиваются более агрессивно, раньше дают метастазы и прорастают в соседние органы.
"Также надо помнить, что диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием жиров, частое употребление спиртных напитков провоцируют рак. Как и низкая физическая активность", — написала врач в своем Instagram.
Кроме того, специалист отметила, что риск быстрого развития онкологии тесно связан с семейной историей и возрастает в зависимости от числа случаев заболевания среди родственников, тяжести клинической картины и возраста проявления у них образований.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 11:11Распространение нового коронавируса
Врач сравнила уровень антител у привившихся и переболевших COVID-19
435720623
Обсудить 1
Елена СмирноваОнкологияЗдоровье - Общество
Рекомендуем
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко
Доцент СПбГУ Олег Соколов
Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова
Вильнюс
Минпромторг предложил ликвидировать торгпредства на Украине и в Литве
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
В Кремле ответили на слова главы Еврокомиссии о "Северном потоке — 2"
Пожилая женщина радуется
Запредельное здоровье. Назван главный признак рекордного долголетия
Лука Сафронов-Затравкин
Турецкий отель "взял в заложники" сына Никаса Сафронова
Президент США Дональд Трамп
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена о Трампе
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга
В ВОЗ сравнили темпы распространения коронавируса в России и Европе
Ну мы же договаривались: Володин пожурил Терешкову за выход на работу
Володин раскритиковал Терешкову за отказ перейти на удаленку
Доцент СПбГУ Олег Соколов
Историк Соколов объяснил, почему расстроилась его свадьба с Ещенко
Андерс Брейвик
Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
Лента новостейМолния