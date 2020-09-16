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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200916/obrazovanie-1577348984.html
Гаврилов: глав конфессий, возможно, не обяжут переаттестовываться
Руководители религиозных организаций традиционных конфессий, которые получили духовное образование за рубежом, вероятно, не будут проходить переаттестацию в... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T20:50
2020-09-16T20:53
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
госдума рф
сергей гаврилов
болгария
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Руководители религиозных организаций традиционных конфессий, которые получили духовное образование за рубежом, вероятно, не будут проходить переаттестацию в учебных заведениях России, как это предусматривает законопроект, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.Ранее в среду комитет рекомендовал законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" к принятию в первом чтении, которое запланировано на 22 сентября. Среди прочего проект предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.Эта норма вызвала негативную реакцию, в том числе, со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом, поскольку в России нет школ соответствующего уровня. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили некоторые мусульманские организации."Ко второму чтению законопроекта комитет совместно с Минюстом и экспертным сообществом рассмотрят возможность определенной коррекции этой нормы, к примеру, в отношении руководителей религиозных организаций традиционных конфессий. Вероятно, требование аттестации для них излишне", - сказал Гаврилов.Он уточнил, что сейчас положения законопроекта распространяются на всех представителей духовенства и религиозного персонала, получивших зарубежное духовное образование. "Переобучение и аттестация будут проводиться российскими духовными образовательными организациями. Не государственными вузами, а именно конфессиональными духовными учреждениями", - уточнил Гаврилов.По его словам, законопроект направлен против "проповедования в России экстремистской идеологии религиозной направленности лицами, прошедшими подготовку за рубежом". За границей, отметил глава комитета, аналогичные нормы действуют как в мусульманских странах, так и в европейских, к примеру, в Болгарии.Ранее комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений выступил с заявлением, в котором отмечается, что законопроект поможет осуществлять госнадзор за деятельностью религиозных объединений. В частности, Сергей Гаврилов рассказал, что в случае принятия проекта будет введен запрет на вхождение в религиозную группу в качестве руководителя или участника лицам, в отношении которых имеется судебное решение о причастности к экстремистской деятельности, финансированию терроризма, и этот "запрет также распространится на иностранцев, которым запрещен въезд в страну".
https://ria.ru/20200916/gavrilov-1577309756.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, госдума рф, сергей гаврилов, болгария, общество

Гаврилов: глав конфессий, возможно, не обяжут переаттестовываться

20:50 16.09.2020 (обновлено: 20:53 16.09.2020)
92
© РИА Новости / Владимир ТрефиловСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Руководители религиозных организаций традиционных конфессий, которые получили духовное образование за рубежом, вероятно, не будут проходить переаттестацию в учебных заведениях России, как это предусматривает законопроект, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Ранее в среду комитет рекомендовал законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" к принятию в первом чтении, которое запланировано на 22 сентября. Среди прочего проект предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.
Эта норма вызвала негативную реакцию, в том числе, со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом, поскольку в России нет школ соответствующего уровня. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили некоторые мусульманские организации.
"Ко второму чтению законопроекта комитет совместно с Минюстом и экспертным сообществом рассмотрят возможность определенной коррекции этой нормы, к примеру, в отношении руководителей религиозных организаций традиционных конфессий. Вероятно, требование аттестации для них излишне", - сказал Гаврилов.
Он уточнил, что сейчас положения законопроекта распространяются на всех представителей духовенства и религиозного персонала, получивших зарубежное духовное образование. "Переобучение и аттестация будут проводиться российскими духовными образовательными организациями. Не государственными вузами, а именно конфессиональными духовными учреждениями", - уточнил Гаврилов.
По его словам, законопроект направлен против "проповедования в России экстремистской идеологии религиозной направленности лицами, прошедшими подготовку за рубежом". За границей, отметил глава комитета, аналогичные нормы действуют как в мусульманских странах, так и в европейских, к примеру, в Болгарии.
Ранее комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений выступил с заявлением, в котором отмечается, что законопроект поможет осуществлять госнадзор за деятельностью религиозных объединений. В частности, Сергей Гаврилов рассказал, что в случае принятия проекта будет введен запрет на вхождение в религиозную группу в качестве руководителя или участника лицам, в отношении которых имеется судебное решение о причастности к экстремистской деятельности, финансированию терроризма, и этот "запрет также распространится на иностранцев, которым запрещен въезд в страну".
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 12:16Религия и мировоззрение
В Госдуме поддержали проект, повышающий надзор за религиозными группами
321002
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеГосдума РФСергей ГавриловБолгарияОбщество
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