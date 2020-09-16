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https://ria.ru/20200916/obrazovanie-1577314141.html
Кузнецова назвала переход детей на "удаленку" тревожным родительским сном
Некоторые родители в начале учебного года волнуются из-за возможного возвращения детей на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, заявила... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:25
2020-09-16T13:36
социальный навигатор
сн_образование
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна кузнецова
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Некоторые родители в начале учебного года волнуются из-за возможного возвращения детей на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, заявила журналистам уполномоченный по правам ребёнка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>, уточнив, больше никаких тревожных сигналов нет, и все увлечены началом учебного процесса."Никаких сигналов с начала учебного года не поступало, все увлечены вхождением в этот новый учебный год. Конечно, есть родительские тревоги по поводу перевода на "дистанционку". Это самый тревожный родительский сон. Мы понимаем, что как не совершенствуй систему дистанционного образования, она никак не подменит очную. Эта тревога связана с неизвестностью - вдруг что-то случится ", - сказала Кузнецова журналистам.Кузнецова уточнила, что в разных регионах разная эпидемиологическая ситуация, но многие бы хотели избежать дистанционных мер.
https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576571173.html
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна кузнецова, общество

Кузнецова назвала переход детей на "удаленку" тревожным родительским сном

13:25 16.09.2020 (обновлено: 13:36 16.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДевочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве
Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Некоторые родители в начале учебного года волнуются из-за возможного возвращения детей на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, заявила журналистам уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, уточнив, больше никаких тревожных сигналов нет, и все увлечены началом учебного процесса.
"Никаких сигналов с начала учебного года не поступало, все увлечены вхождением в этот новый учебный год. Конечно, есть родительские тревоги по поводу перевода на "дистанционку". Это самый тревожный родительский сон. Мы понимаем, что как не совершенствуй систему дистанционного образования, она никак не подменит очную. Эта тревога связана с неизвестностью - вдруг что-то случится ", - сказала Кузнецова журналистам.
Кузнецова уточнила, что в разных регионах разная эпидемиологическая ситуация, но многие бы хотели избежать дистанционных мер.
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна КузнецоваОбщество
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