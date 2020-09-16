https://ria.ru/20200916/obrazovanie-1577314141.html
Кузнецова назвала переход детей на "удаленку" тревожным родительским сном
Некоторые родители в начале учебного года волнуются из-за возможного возвращения детей на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, заявила... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:25
2020-09-16T13:25
2020-09-16T13:36
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Некоторые родители в начале учебного года волнуются из-за возможного возвращения детей на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, заявила журналистам уполномоченный по правам ребёнка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>, уточнив, больше никаких тревожных сигналов нет, и все увлечены началом учебного процесса."Никаких сигналов с начала учебного года не поступало, все увлечены вхождением в этот новый учебный год. Конечно, есть родительские тревоги по поводу перевода на "дистанционку". Это самый тревожный родительский сон. Мы понимаем, что как не совершенствуй систему дистанционного образования, она никак не подменит очную. Эта тревога связана с неизвестностью - вдруг что-то случится ", - сказала Кузнецова журналистам.Кузнецова уточнила, что в разных регионах разная эпидемиологическая ситуация, но многие бы хотели избежать дистанционных мер.
https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576571173.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна кузнецова, общество