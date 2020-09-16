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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200916/neft-1577343097.html
Цена нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель
Рост мировых цен на нефть ускорился более чем до четырех процентов, стоимость американской WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:06
2020-09-16T21:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
wti (нефть)
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Рост мировых цен на нефть ускорился более чем до четырех процентов, стоимость американской <a href="https://ria.ru/product_WTI_neft/" target="_blank">WTI</a> поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября.По состоянию на 19:04 мск цена октябрьских фьючерсов на эту марку росла на 4,57 процента, до 40,03 доллара за баррель.Ноябрьские фьючерсы на североморскую смесь <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> дорожают на 4,07 процента, до 42,18 доллара за баррель.Поддержку нефтяным котировкам оказала статистика о запасах сырья в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. За минувшую неделю показатель снизился на 4,4 миллиона баррелей, до 496 миллионов баррелей, при прогнозе роста до 501,7 миллиона.При этом добыча нефти в стране за неделю выросла на 0,9 миллиона баррелей в день, до 10,9 миллиона баррелей в сутки.
https://ria.ru/20200916/neft-1577294602.html
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цены на нефть, wti (нефть), экономика

Цена нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель

19:06 16.09.2020 (обновлено: 21:30 16.09.2020)
2076
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники на нефтяном кусте в районе города Покачи
Сотрудники на нефтяном кусте в районе города Покачи - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Рост мировых цен на нефть ускорился более чем до четырех процентов, стоимость американской WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября.
По состоянию на 19:04 мск цена октябрьских фьючерсов на эту марку росла на 4,57 процента, до 40,03 доллара за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на североморскую смесь Brent дорожают на 4,07 процента, до 42,18 доллара за баррель.
Поддержку нефтяным котировкам оказала статистика о запасах сырья в США. За минувшую неделю показатель снизился на 4,4 миллиона баррелей, до 496 миллионов баррелей, при прогнозе роста до 501,7 миллиона.
При этом добыча нефти в стране за неделю выросла на 0,9 миллиона баррелей в день, до 10,9 миллиона баррелей в сутки.
Нефть - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 05:36
Нефти предрекли обрушение спроса
2051127
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)Экономика
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