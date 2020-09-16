https://ria.ru/20200916/neft-1577343097.html

Цена нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель

Рост мировых цен на нефть ускорился более чем до четырех процентов, стоимость американской WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T19:06

2020-09-16T19:06

2020-09-16T21:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

wti (нефть)

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Рост мировых цен на нефть ускорился более чем до четырех процентов, стоимость американской <a href="https://ria.ru/product_WTI_neft/" target="_blank">WTI</a> поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября.По состоянию на 19:04 мск цена октябрьских фьючерсов на эту марку росла на 4,57 процента, до 40,03 доллара за баррель.Ноябрьские фьючерсы на североморскую смесь <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> дорожают на 4,07 процента, до 42,18 доллара за баррель.Поддержку нефтяным котировкам оказала статистика о запасах сырья в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. За минувшую неделю показатель снизился на 4,4 миллиона баррелей, до 496 миллионов баррелей, при прогнозе роста до 501,7 миллиона.При этом добыча нефти в стране за неделю выросла на 0,9 миллиона баррелей в день, до 10,9 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20200916/neft-1577294602.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, wti (нефть), экономика