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Цена нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель
Рост мировых цен на нефть ускорился более чем до четырех процентов, стоимость американской WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:06
2020-09-16T19:06
2020-09-16T21:30
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цены на нефть
wti (нефть)
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Рост мировых цен на нефть ускорился более чем до четырех процентов, стоимость американской <a href="https://ria.ru/product_WTI_neft/" target="_blank">WTI</a> поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября.По состоянию на 19:04 мск цена октябрьских фьючерсов на эту марку росла на 4,57 процента, до 40,03 доллара за баррель.Ноябрьские фьючерсы на североморскую смесь <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> дорожают на 4,07 процента, до 42,18 доллара за баррель.Поддержку нефтяным котировкам оказала статистика о запасах сырья в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. За минувшую неделю показатель снизился на 4,4 миллиона баррелей, до 496 миллионов баррелей, при прогнозе роста до 501,7 миллиона.При этом добыча нефти в стране за неделю выросла на 0,9 миллиона баррелей в день, до 10,9 миллиона баррелей в сутки.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, wti (нефть), экономика