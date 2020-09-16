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Нефти предрекли обрушение спроса
Мировому рынку нефти грозит обрушение спроса, об этом заявили в ходе виртуальной конференции S&P Global Platts (APPEC) 2020 аналитики, передает CNBC. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T05:36
2020-09-16T10:14
цены на нефть
опек
международное энергетическое агентство
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Мировому рынку нефти грозит обрушение спроса, об этом заявили в ходе виртуальной конференции S&amp;P Global Platts (APPEC) 2020 аналитики, передает <a href="https://www.cnbc.com/world/?region=world" target="_blank">CNBC</a>.Эксперты обратили особое внимание на уязвимость стран-производителей черного золота. Как отметил президент S&amp;P Global Platts Мартин Френкель, к концу года сокращение мирового спроса на сырье составит восемь миллионов баррелей в сутки. "Это огромное сокращение по сравнению с другими годами", — заявил он.Более того, на докризисный уровень показатели не выйдут и в следующем году, считает Френкель. Потребность в нефти падает на фоне карантинных ограничений, а запасы в хранилищах растут.В среду <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnoe_ehnergeticheskoe_agentstvo/" target="_blank" data-auto="true">Международное энергетическое агентство</a> (МЭА) опубликовало ежемесячный доклад, в котором говорится, что резкое восстановление мирового спроса на нефть, возникшее после ослабления ограничений по COVID-19 во многих странах, прекратилось из-за угрозы второй волны коронавируса, и теперь прогноз по рынку стал более хрупким. Поэтому трейдеры ждут заседания министерского мониторингового комитета <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК</a>+ (JMMC), которое состоится в четверг, 17 сентября. По данным СМИ, ОПЕК+ не намерена объявлять о дополнительном сокращении добычи нефти, несмотря на падение цен.
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— Слушай, слышал? Под землёю город строют — Говорят, на случай ядерной войны! — Вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно, Навсегда — и эти сведенья верны!
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цены на нефть, опек, международное энергетическое агентство, экономика

Нефти предрекли обрушение спроса

05:36 16.09.2020 (обновлено: 10:14 16.09.2020)
13639
© Depositphotos / vverveНефть
Нефть - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Depositphotos / vverve
Нефть. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мировому рынку нефти грозит обрушение спроса, об этом заявили в ходе виртуальной конференции S&P Global Platts (APPEC) 2020 аналитики, передает CNBC.
Эксперты обратили особое внимание на уязвимость стран-производителей черного золота. Как отметил президент S&P Global Platts Мартин Френкель, к концу года сокращение мирового спроса на сырье составит восемь миллионов баррелей в сутки. "Это огромное сокращение по сравнению с другими годами", — заявил он.
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Более того, на докризисный уровень показатели не выйдут и в следующем году, считает Френкель. Потребность в нефти падает на фоне карантинных ограничений, а запасы в хранилищах растут.
В среду Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный доклад, в котором говорится, что резкое восстановление мирового спроса на нефть, возникшее после ослабления ограничений по COVID-19 во многих странах, прекратилось из-за угрозы второй волны коронавируса, и теперь прогноз по рынку стал более хрупким. Поэтому трейдеры ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в четверг, 17 сентября. По данным СМИ, ОПЕК+ не намерена объявлять о дополнительном сокращении добычи нефти, несмотря на падение цен.
80211212741
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Цены на нефтьОПЕКМеждународное энергетическое агентствоЭкономика
Популярные комментарии
— Слушай, слышал? Под землёю город строют — Говорят, на случай ядерной войны! — Вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно, Навсегда — и эти сведенья верны!
16 сентября, 08:12
Чипалина ЛукинЧипалина Лукин
6120101
Всё будет хорошо!
16 сентября, 05:56
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
2292004
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