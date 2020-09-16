https://ria.ru/20200916/neft-1577294602.html
Нефти предрекли обрушение спроса
Мировому рынку нефти грозит обрушение спроса, об этом заявили в ходе виртуальной конференции S&P Global Platts (APPEC) 2020 аналитики, передает CNBC. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T05:36
2020-09-16T05:36
2020-09-16T10:14
цены на нефть
опек
международное энергетическое агентство
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Мировому рынку нефти грозит обрушение спроса, об этом заявили в ходе виртуальной конференции S&P Global Platts (APPEC) 2020 аналитики, передает <a href="https://www.cnbc.com/world/?region=world" target="_blank">CNBC</a>.Эксперты обратили особое внимание на уязвимость стран-производителей черного золота. Как отметил президент S&P Global Platts Мартин Френкель, к концу года сокращение мирового спроса на сырье составит восемь миллионов баррелей в сутки. "Это огромное сокращение по сравнению с другими годами", — заявил он.Более того, на докризисный уровень показатели не выйдут и в следующем году, считает Френкель. Потребность в нефти падает на фоне карантинных ограничений, а запасы в хранилищах растут.В среду <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnoe_ehnergeticheskoe_agentstvo/" target="_blank" data-auto="true">Международное энергетическое агентство</a> (МЭА) опубликовало ежемесячный доклад, в котором говорится, что резкое восстановление мирового спроса на нефть, возникшее после ослабления ограничений по COVID-19 во многих странах, прекратилось из-за угрозы второй волны коронавируса, и теперь прогноз по рынку стал более хрупким. Поэтому трейдеры ждут заседания министерского мониторингового комитета <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК</a>+ (JMMC), которое состоится в четверг, 17 сентября. По данным СМИ, ОПЕК+ не намерена объявлять о дополнительном сокращении добычи нефти, несмотря на падение цен.
https://ria.ru/20200914/neft-1577109482.html
Чипалина Лукин
— Слушай, слышал? Под землёю город строют — Говорят, на случай ядерной войны! — Вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно, Навсегда — и эти сведенья верны!
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Егор Панкратов
Всё будет хорошо!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, опек, международное энергетическое агентство, экономика