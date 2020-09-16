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Биография Хироси Кадзиямы
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма родился 18 октября 1955 года в префектуре Ибараки (Япония). РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:30
2020-09-16T12:30
хироси кадзияма
отставки и назначения - новости
япония
справки
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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма <a href="https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/meibo/daijin/kajiyama_hiroshi.html" target="_blank">родился 18 октября 1955 года</a> в префектуре Ибараки (Япония). В 1979 году окончил юридический факультет университета Нихон. <a href="https://japan.kantei.go.jp/97_abe/meibo/daijin/kajiyama_hiroshi.html" target="_blank">Член Либерально-демократической партии Японии</a>. С 1979 года <a href="https://www.jiji.com/jc/giin?d=9891c2860d33a9ed86cf43d19263af92&amp;c=syu" target="_blank">работал</a> в Корпорации по разработке энергетических реакторов и ядерного топлива (в настоящее время – Японское агентство по атомной энергии).В апреле 1988 года стал директором, основанной им компании.В 2000 году был избран членом Палаты представителей – нижней палаты парламента Японии. После этого переизбирался в нее несколько раз – в 2003, 2005, 2009, 2012, 2014 и 2017 годах. В Палате представителей парламента Японии был с сентября 2006 года парламентским секретарем комитета по земле, инфраструктуре, транспорту и туризму, с октября 2011 года – председателем постоянного комитета по экономике, торговле и промышленности, с декабря 2012 года – парламентским заместителем министра комитета по земле, инфраструктуре, транспорту и туризму, с октября 2013 года – председателем комитета по наземному транспорту, с октября 2014 года – председателем специального комитета по борьбе со стихийными бедствиями. В августе 2017 года был назначен министром, отвечающим за административные реформы, в ноябре 2017 года был переназначен на эту должность (кабинет Синдзо Абэ). С октября 2018 года возглавлял комитет по экономике и промышленности Палаты представителей парламента Японии. В октябре 2019 года был <a href="https://www.meti.go.jp/english/aboutmeti/profiles/individual/aMinister.html" target="_blank">назначен</a> министром экономики, торговли и промышленности в кабинете министров Японии. В круг его ответственности входили вопросы конкурентоспособности промышленности, международные выставки, развитие экономического сотрудничества с Россией, реагирование на экономические последствия, вызванные аварией на АЭС. 16 сентября 2020 года <a href="https://ria.ru/person_khirosi-kadziyama" target="_blank">Хироси Кадзияма</a> был вновь <a href="https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577300956.html" target="_blank">назначен</a> министром экономики, торговли и промышленности Японии. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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хироси кадзияма, отставки и назначения - новости, япония, справки

Биография Хироси Кадзиямы

12:30 16.09.2020
127
© REUTERS / Issei KatoМинистр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма прибывает в резиденцию премьер-министра в Токио
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма прибывает в резиденцию премьер-министра в Токио - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© REUTERS / Issei Kato
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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма родился 18 октября 1955 года в префектуре Ибараки (Япония).
В 1979 году окончил юридический факультет университета Нихон.
Член Либерально-демократической партии Японии.
С 1979 года работал в Корпорации по разработке энергетических реакторов и ядерного топлива (в настоящее время – Японское агентство по атомной энергии).
В апреле 1988 года стал директором, основанной им компании.
В 2000 году был избран членом Палаты представителей – нижней палаты парламента Японии.
После этого переизбирался в нее несколько раз – в 2003, 2005, 2009, 2012, 2014 и 2017 годах.
В Палате представителей парламента Японии был с сентября 2006 года парламентским секретарем комитета по земле, инфраструктуре, транспорту и туризму, с октября 2011 года – председателем постоянного комитета по экономике, торговле и промышленности, с декабря 2012 года – парламентским заместителем министра комитета по земле, инфраструктуре, транспорту и туризму, с октября 2013 года – председателем комитета по наземному транспорту, с октября 2014 года – председателем специального комитета по борьбе со стихийными бедствиями.
В августе 2017 года был назначен министром, отвечающим за административные реформы, в ноябре 2017 года был переназначен на эту должность (кабинет Синдзо Абэ).
С октября 2018 года возглавлял комитет по экономике и промышленности Палаты представителей парламента Японии.
В октябре 2019 года был назначен министром экономики, торговли и промышленности в кабинете министров Японии. В круг его ответственности входили вопросы конкурентоспособности промышленности, международные выставки, развитие экономического сотрудничества с Россией, реагирование на экономические последствия, вызванные аварией на АЭС.
16 сентября 2020 года Хироси Кадзияма был вновь назначен министром экономики, торговли и промышленности Японии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Хироси КадзиямаОтставки и назначения - НовостиЯпонияСправки
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