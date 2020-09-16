Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577300956.html
Министром экономики Японии остался Хироси Кадзияма
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма остался на своем посту в кабинете министров, сформированном в среду новым премьером Ёсихидэ... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:52
2020-09-16T10:21
хироси кадзияма
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577302370_0:204:3067:1929_1400x0_80_0_0_aa6b90e3245798b156011d729b2b8aba.jpg
<strong>ТОКИО, 16 сен - РИА Новости.</strong> Министр экономики, торговли и промышленности <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_khirosi-kadziyama/" target="_blank" data-auto="true">Хироси Кадзияма</a> остался на своем посту в кабинете министров, сформированном в среду новым премьером <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga" target="_blank">Ёсихидэ Сугой</a>.Одновременно Кадзияма является министром, ответственным за развитие экономического сотрудничества с Россией. Одним из его направлений стало развитие проектов совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.О назначении на министерские посты объявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577295566.html
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577302370_140:0:2869:2047_1400x0_80_0_0_67a9ef6dc9de23babf1a5eca9d765cc6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хироси кадзияма, япония, в мире

Министром экономики Японии остался Хироси Кадзияма

09:52 16.09.2020 (обновлено: 10:21 16.09.2020)
128
© AFP 2020 / Yoshikazu TsunoМинистр экономики Японии Хироси Кадзияма
Министр экономики Японии Хироси Кадзияма - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AFP 2020 / Yoshikazu Tsuno
Министр экономики Японии Хироси Кадзияма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 сен - РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма остался на своем посту в кабинете министров, сформированном в среду новым премьером Ёсихидэ Сугой.
Одновременно Кадзияма является министром, ответственным за развитие экономического сотрудничества с Россией. Одним из его направлений стало развитие проектов совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
О назначении на министерские посты объявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
Есихидэ Суга в нижней палате парламента после избрания новым премьер-министром Японии - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 07:48
Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии
011010
Обсудить 0
Хироси КадзиямаЯпонияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Глава МИД Японии сохранил свой пост
Флаг Японии
Младший брат Синдзо Абэ стал главой Минобороны Японии
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
В Минске задержали трех мужчин, планировавших напасть на ОМОН
Юрий Назаркин
Условия США по продлению СНВ-3 нереалистичны, заявил эксперт
Есихидэ Суга
Глава Евросовета поздравил нового премьера Японии с избранием
Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга голосует за избрание нового премьер-министра в нижней палате парламента в Токио, Япония
В Японии сформировали новое правительство
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Участники испытаний вакцины "Спутник V" получат ее натощак
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США
ВМС США направили второй корабль в Черное море
Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
Бастрыкин заявил об активизации неонацистов в Европе
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье мать оставила новорожденного ребенка на лавочке
Узники финского концлагеря в Петрозаводске
СК сотрудничает с Германией при расследовании преступлений нацистов
Светлана Тихановская
Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко, если он мирно уйдет
Президент Украины Владимир Зеленский
В ДНР ответили на слова Зеленского о гуманитарной катастрофе в Донбассе
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников оценил опасность переболевших COVID-19 для окружающих
Ёсихидэ Суга
Японский ученый спрогнозировал политику страны после смены премьера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Азизе предрекли судьбу Легкоступовой
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
Лента новостейМолния