https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577300956.html

Министром экономики Японии остался Хироси Кадзияма

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма остался на своем посту в кабинете министров, сформированном в среду новым премьером Ёсихидэ... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T09:52

2020-09-16T09:52

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хироси кадзияма

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 16 сен - РИА Новости.</strong> Министр экономики, торговли и промышленности <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_khirosi-kadziyama/" target="_blank" data-auto="true">Хироси Кадзияма</a> остался на своем посту в кабинете министров, сформированном в среду новым премьером <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga" target="_blank">Ёсихидэ Сугой</a>.Одновременно Кадзияма является министром, ответственным за развитие экономического сотрудничества с Россией. Одним из его направлений стало развитие проектов совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.О назначении на министерские посты объявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577295566.html

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хироси кадзияма, япония, в мире