https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577300956.html
Министром экономики Японии остался Хироси Кадзияма
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма остался на своем посту в кабинете министров, сформированном в среду новым премьером Ёсихидэ... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:52
2020-09-16T09:52
2020-09-16T10:21
хироси кадзияма
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 16 сен - РИА Новости.</strong> Министр экономики, торговли и промышленности <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_khirosi-kadziyama/" target="_blank" data-auto="true">Хироси Кадзияма</a> остался на своем посту в кабинете министров, сформированном в среду новым премьером <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga" target="_blank">Ёсихидэ Сугой</a>.Одновременно Кадзияма является министром, ответственным за развитие экономического сотрудничества с Россией. Одним из его направлений стало развитие проектов совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.О назначении на министерские посты объявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
https://ria.ru/20200916/yaponiya-1577295566.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хироси кадзияма, япония, в мире