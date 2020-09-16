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https://ria.ru/20200916/natsizm-1577295514.html
Бастрыкин рассказал о расследовании дел о реабилитации нацизма
Некоторые фигуранты уголовных дел о реабилитации нацизма, касающихся акции "Бессмертный полк онлайн", уже предстали перед судом, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T07:46
2020-09-16T11:10
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Некоторые фигуранты уголовных дел о реабилитации нацизма, касающихся акции "Бессмертный полк онлайн", уже предстали перед судом, рассказал РИА Новости глава Следственного комитета <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a>."Часть уголовных дел — в завершающей стадии, некоторые фигуранты предстали перед судом, один из них, житель <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> Даниил Симанов, уже осужден и приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ", — сообщил глава СК.По его словам, назначенное Симанову наказание в виде 200 часов обязательных работ полностью отвечает "общественной опасности преступления".Следственный комитет летом нынешнего года завел несколько уголовных дел после появления на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Те публикации вызвали широкий резонанс и возмущение в обществе. Также в нынешнем году СК завел уголовные дела о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской и Новгородской областей в годы Великой Отечественной войны и о геноциде жителей Сталинграда нацистами в 1942-43 годах.Разбирательство по уголовному делу о реабилитации нацизма в ходе акции "Бессмертный полк" проходило в Пермском краевом суде. Установлено, что 19-летний Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию фото генерала-коллаборациониста Андрея Власова. При этом он знал, кто такой Власов, и действовал умышленно. По данным следствия, пермяк объяснил свой поступок тем, что пытался "оправдать предательство пособника нацистов Власова" и "героизировать его персону".Приговор вынесен без судебного разбирательства, так как Симанов признал вину. Он отметил, что считает наказание достаточным".<strong><a href="https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200916/natsizm-1577293954.html
100% акция спецслужб
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия

Бастрыкин рассказал о расследовании дел о реабилитации нацизма

07:46 16.09.2020 (обновлено: 11:10 16.09.2020)
4850
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Некоторые фигуранты уголовных дел о реабилитации нацизма, касающихся акции "Бессмертный полк онлайн", уже предстали перед судом, рассказал РИА Новости глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"Часть уголовных дел — в завершающей стадии, некоторые фигуранты предстали перед судом, один из них, житель Перми Даниил Симанов, уже осужден и приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ", — сообщил глава СК.
По его словам, назначенное Симанову наказание в виде 200 часов обязательных работ полностью отвечает "общественной опасности преступления".

"Поэтому отдельные высказывания о применении этой нормы уголовного закона как некоего карательного инструмента и не совсем вразумительные параллели с концлагерями вызывают лишь недоумение", — заключил он.

Следственный комитет летом нынешнего года завел несколько уголовных дел после появления на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Те публикации вызвали широкий резонанс и возмущение в обществе. Также в нынешнем году СК завел уголовные дела о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской и Новгородской областей в годы Великой Отечественной войны и о геноциде жителей Сталинграда нацистами в 1942-43 годах.
Разбирательство по уголовному делу о реабилитации нацизма в ходе акции "Бессмертный полк" проходило в Пермском краевом суде. Установлено, что 19-летний Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию фото генерала-коллаборациониста Андрея Власова. При этом он знал, кто такой Власов, и действовал умышленно. По данным следствия, пермяк объяснил свой поступок тем, что пытался "оправдать предательство пособника нацистов Власова" и "героизировать его персону".
Приговор вынесен без судебного разбирательства, так как Симанов признал вину. Он отметил, что считает наказание достаточным".
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 03:11
СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
132410412
Обсудить 9
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
Популярные комментарии
100% акция спецслужб
16 сентября, 08:52
Рязанский СахарРязанский Сахар
4001012
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