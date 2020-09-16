https://ria.ru/20200916/natsizm-1577295514.html

Бастрыкин рассказал о расследовании дел о реабилитации нацизма

Некоторые фигуранты уголовных дел о реабилитации нацизма, касающихся акции "Бессмертный полк онлайн", уже предстали перед судом, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T07:46

2020-09-16T07:46

2020-09-16T11:10

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Некоторые фигуранты уголовных дел о реабилитации нацизма, касающихся акции "Бессмертный полк онлайн", уже предстали перед судом, рассказал РИА Новости глава Следственного комитета <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a>."Часть уголовных дел — в завершающей стадии, некоторые фигуранты предстали перед судом, один из них, житель <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> Даниил Симанов, уже осужден и приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ", — сообщил глава СК.По его словам, назначенное Симанову наказание в виде 200 часов обязательных работ полностью отвечает "общественной опасности преступления".Следственный комитет летом нынешнего года завел несколько уголовных дел после появления на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Те публикации вызвали широкий резонанс и возмущение в обществе. Также в нынешнем году СК завел уголовные дела о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской и Новгородской областей в годы Великой Отечественной войны и о геноциде жителей Сталинграда нацистами в 1942-43 годах.Разбирательство по уголовному делу о реабилитации нацизма в ходе акции "Бессмертный полк" проходило в Пермском краевом суде. Установлено, что 19-летний Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию фото генерала-коллаборациониста Андрея Власова. При этом он знал, кто такой Власов, и действовал умышленно. По данным следствия, пермяк объяснил свой поступок тем, что пытался "оправдать предательство пособника нацистов Власова" и "героизировать его персону".Приговор вынесен без судебного разбирательства, так как Симанов признал вину. Он отметил, что считает наказание достаточным".<strong><a href="https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/natsizm-1577293954.html

Рязанский Сахар 100% акция спецслужб 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия