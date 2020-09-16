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СК сотрудничает с Германией при расследовании преступлений нацистов
Совместная работа Следственного комитета РФ с коллегами из Германии в расследовании преступлений нацистов придаст новый импульс в раскрытии дел, заявил РИА... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:37
2020-09-16T11:11
россия
томас вилл
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
германия
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Совместная работа Следственного комитета РФ с коллегами из Германии в расследовании преступлений нацистов придаст новый импульс в раскрытии дел, заявил РИА Новости глава СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a>.Ранее старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге <a href="http://ria.ru/person_tomas-vill/" target="_blank" data-auto="true">Томас Вилл</a> заявил РИА Новости, что в профильном ведомстве ФРГ выступают за расширение сотрудничества со Следственным комитетом РФ по расследованию нацистских преступлений."В настоящее время нами налаживается сотрудничество с Центральным ведомством управлений юстиции земель ФРГ по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. Безусловно, это сотрудничество придаст дополнительный импульс по расследованию подобных преступлений", - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.По имеющимся архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации преднамеренно истреблено более двух миллионов человек из числа мирного населения. Не все факты были расследованы, не все лица установлены и привлечены к суду. Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.Ранее агентство РИА Новости обратилось с запросом в центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске. В итоге при помощи сотрудников центрального управления в Людвигсбурге удалось получить дополнительную информацию и установить личности двух из 19 карателей, которые, по данным РФ, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.<strong><a href="https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576257204.html
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россия, томас вилл, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, германия

СК сотрудничает с Германией при расследовании преступлений нацистов

09:37 16.09.2020 (обновлено: 11:11 16.09.2020)
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© Фото : предоставлено управлением ФСБ по Республике КарелияУзники финского концлагеря в Петрозаводске
Узники финского концлагеря в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : предоставлено управлением ФСБ по Республике Карелия
Узники финского концлагеря в Петрозаводске. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Совместная работа Следственного комитета РФ с коллегами из Германии в расследовании преступлений нацистов придаст новый импульс в раскрытии дел, заявил РИА Новости глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Ранее старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл заявил РИА Новости, что в профильном ведомстве ФРГ выступают за расширение сотрудничества со Следственным комитетом РФ по расследованию нацистских преступлений.
"В настоящее время нами налаживается сотрудничество с Центральным ведомством управлений юстиции земель ФРГ по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. Безусловно, это сотрудничество придаст дополнительный импульс по расследованию подобных преступлений", - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.
По имеющимся архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации преднамеренно истреблено более двух миллионов человек из числа мирного населения. Не все факты были расследованы, не все лица установлены и привлечены к суду. Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году СК возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.
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24 августа, 18:36
Послу Германии напомнили об узниках концлагерей на фоне помощи Навальному
Ранее агентство РИА Новости обратилось с запросом в центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске. В итоге при помощи сотрудников центрального управления в Людвигсбурге удалось получить дополнительную информацию и установить личности двух из 19 карателей, которые, по данным РФ, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
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РоссияТомас ВиллСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинГермания
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