https://ria.ru/20200916/natsisty-1577300308.html

СК сотрудничает с Германией при расследовании преступлений нацистов

Совместная работа Следственного комитета РФ с коллегами из Германии в расследовании преступлений нацистов придаст новый импульс в раскрытии дел, заявил РИА... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T09:37

2020-09-16T09:37

2020-09-16T11:11

россия

томас вилл

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

германия

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Совместная работа Следственного комитета РФ с коллегами из Германии в расследовании преступлений нацистов придаст новый импульс в раскрытии дел, заявил РИА Новости глава СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a>.Ранее старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге <a href="http://ria.ru/person_tomas-vill/" target="_blank" data-auto="true">Томас Вилл</a> заявил РИА Новости, что в профильном ведомстве ФРГ выступают за расширение сотрудничества со Следственным комитетом РФ по расследованию нацистских преступлений."В настоящее время нами налаживается сотрудничество с Центральным ведомством управлений юстиции земель ФРГ по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. Безусловно, это сотрудничество придаст дополнительный импульс по расследованию подобных преступлений", - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.По имеющимся архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации преднамеренно истреблено более двух миллионов человек из числа мирного населения. Не все факты были расследованы, не все лица установлены и привлечены к суду. Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.Ранее агентство РИА Новости обратилось с запросом в центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске. В итоге при помощи сотрудников центрального управления в Людвигсбурге удалось получить дополнительную информацию и установить личности двух из 19 карателей, которые, по данным РФ, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.<strong><a href="https://ria.ru/20200916/bastrykin-1577302863.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >></a></strong>

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576257204.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, томас вилл, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, германия