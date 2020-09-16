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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200916/nasa-1577359429.html
Глава НАСА сравнил добычу ископаемых на Луне с ловлей тунца
Глава НАСА Джим Брайденстайн сравнил добычу ископаемых на Луне с ловлей тунца, по оценке США это легально и полностью соответствует Договору о космосе 1967... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T21:36
2020-09-16T21:36
хочу стать космонавтом
джим брайденстайн
космос - риа наука
наса
барак обама
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости.</strong> Глава НАСА <a href="http://ria.ru/person_dzhim-braydenstayn/" target="_blank" data-auto="true">Джим Брайденстайн</a> сравнил добычу ископаемых на Луне с ловлей тунца, по оценке <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> это легально и полностью соответствует Договору о космосе 1967 года."Океан никому не принадлежит, но если вы прилагаете усилия и капитал для того, чтобы добыть в нем тунца, знаете, тунец - он ваш, если вы прилагаете усилия для добычи энергоресурсов в океане, они ваши, это становится вашей собственностью, вы получаете право на ресурсы, которые вы извлекаете, хотя вы не можете претендовать на обладание океаном и нарушать его суверенитет. Те же принципы должны быть применительно к Луне, Договор о космосе отдельно оговаривает, что вы не можете объявлять Луну или другое космическое тело своей национальной собственностью, но добыча ресурсов не означает, что Луна принадлежит США", - сказал Брайденстайн в ходе видеоконференции вашингтонского Центра международных и стратегических исследований.Ранее в сентябре <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> заявило о намерении покупать лунный грунт у частных компаний, которые готовы обеспечить их добычу и затем передать право обладания НАСА. Ведомство сообщило, что надеется на то, что такие совместные проекты будут реализованы до 2024 года, стоимость возможных контрактов между НАСА и частными подрядчиками не называлась.Как отметил Брайденстайн, действия США "100% соответствуют Договору о космосе". Он также напомнил, что в 2015 году конгресс США одобрил, а президент <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a> подписал закон, который оговаривает оказание властями США содействия коммерческому исследованию и коммерческой добыче космических ресурсов гражданами США и продвигать право граждан США на коммерческое исследование и использование космических ресурсов в соответствии с международными обязательствами США.
https://ria.ru/20200916/kosmos-1577340879.html
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РИА Новости
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джим брайденстайн, космос - риа наука, наса, барак обама, сша, в мире

Глава НАСА сравнил добычу ископаемых на Луне с ловлей тунца

21:36 16.09.2020
1238
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава НАСА Д. Брайденстайн выступил с лекцией в МГУ
Глава НАСА Д. Брайденстайн выступил с лекцией в МГУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн сравнил добычу ископаемых на Луне с ловлей тунца, по оценке США это легально и полностью соответствует Договору о космосе 1967 года.
"Океан никому не принадлежит, но если вы прилагаете усилия и капитал для того, чтобы добыть в нем тунца, знаете, тунец - он ваш, если вы прилагаете усилия для добычи энергоресурсов в океане, они ваши, это становится вашей собственностью, вы получаете право на ресурсы, которые вы извлекаете, хотя вы не можете претендовать на обладание океаном и нарушать его суверенитет. Те же принципы должны быть применительно к Луне, Договор о космосе отдельно оговаривает, что вы не можете объявлять Луну или другое космическое тело своей национальной собственностью, но добыча ресурсов не означает, что Луна принадлежит США", - сказал Брайденстайн в ходе видеоконференции вашингтонского Центра международных и стратегических исследований.
Ранее в сентябре НАСА заявило о намерении покупать лунный грунт у частных компаний, которые готовы обеспечить их добычу и затем передать право обладания НАСА. Ведомство сообщило, что надеется на то, что такие совместные проекты будут реализованы до 2024 года, стоимость возможных контрактов между НАСА и частными подрядчиками не называлась.
Как отметил Брайденстайн, действия США "100% соответствуют Договору о космосе". Он также напомнил, что в 2015 году конгресс США одобрил, а президент Барак Обама подписал закон, который оговаривает оказание властями США содействия коммерческому исследованию и коммерческой добыче космических ресурсов гражданами США и продвигать право граждан США на коммерческое исследование и использование космических ресурсов в соответствии с международными обязательствами США.
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 18:23Хочу стать космонавтом
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62130614
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Хочу стать космонавтомДжим БрайденстайнКосмос - РИА НаукаНАСАБарак ОбамаСШАВ мире
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