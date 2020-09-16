https://ria.ru/20200916/nalogi-1577322312.html
Мишустин ответил на заявления о несправедливом сборе налогов
Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:53
2020-09-16T14:53
2020-09-16T14:53
россия
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Важно помнить, что бюджет - это финансовый документ. Но это документ не о цифрах, он о людях. Это документ, направленный на решение конкретных проблем в жизни людей в нашей стране. Отсюда пакет налоговых законов, который позволяет обеспечить необходимые доходы", - напомнил премьер в ходе заседания правительства РФ в режиме видеоконференции."Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики", - сказал Мишустин.В частности, премьер объявил о планах повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак сильнее инфляции.
https://ria.ru/20200914/migranty-1577190573.html
Инга Зайцева
Сильнее инфляции. Вот такая финансовая безграмотность.
35
Leonid
"все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика." Даже живущие за чертой бедности сельчане, большей частью и так уже высаживающие табак на своих участках или горожане с зарплатами в 20-30 тысяч? На марку моих сигарет "PS" в этом году уже было два повышения цены до 103 р. в начале весны и до 106 руб. уже летом. Не многовато ли будет 20% господин Мишустин?! Так бы зарплаты и пенсии поднимались...
35
20
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Важно помнить, что бюджет - это финансовый документ. Но это документ не о цифрах, он о людях. Это документ, направленный на решение конкретных проблем в жизни людей в нашей стране. Отсюда пакет налоговых законов, который позволяет обеспечить необходимые доходы", - напомнил премьер в ходе заседания правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики", - сказал Мишустин.
В частности, премьер объявил о планах повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табак сильнее инфляции.