https://ria.ru/20200916/myasnikov-1577301418.html
Мясников оценил опасность переболевших COVID-19 для окружающих
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал "страшилкой" данные о том, что люди, переболевшие COVID-19 и полностью выздоровевшие, могут быть заразны до 90... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:04
2020-09-16T10:04
2020-09-16T10:18
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> назвал "страшилкой" данные о том, что люди, переболевшие <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> и полностью выздоровевшие, могут быть заразны до 90 дней.Тем не менее, он согласился с тем, что у ряда людей, перенесших инфекцию, положительный ПЦР-тест может сохраняться на протяжении длительного промежутка времени.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что переболевший COVID-19 человек продолжает выделять вирус до 90 дней.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200915/onischenko-1577279997.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество