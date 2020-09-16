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Мост в Благовещенске через реку Зея должны построить за 2,5 года
Мост в Благовещенске через реку Зея, о котором докладывали президенту РФ Владимиру Путину, должны построить за 2,5 года, сообщил губернатор Амурской области... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:17
2020-09-16T09:17
василий орлов
владимир путин
амурская область
китай
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Мост в <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенске</a> через реку Зея, о котором докладывали президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, должны построить за 2,5 года, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a>.Глава Приамурья в конце апреля во время совещания у президента сообщил, что на единственном мосту через реку Зея просела плита, в связи с этим Орлов попросил президента рассмотреть возможность изменить сроки строительства нового моста в Благовещенске, на возведение которого в федеральном бюджете предусмотрены 9 миллиардов рублей на 2021-2022 годы. Позднее в мэрии города сообщили, что поврежденный мост отремонтировали, движение по нему возможно для автомобилей массой до 25 тонн.Как сообщает правительство региона, Орлов в среду посетил стройплощадку, ему доложили, что отставаний от календарного графика "фактически нет"."Этот мост нам очень нужен. Ранее начать его строительство планировалось в 2021 году, но на ситуацию заметно повлияло состояние старого моста через Зею. Мы были готовы приступить к реализации проекта раньше, и это стало возможным после поручения президента России о выделении средств нашему региону в 2020 году. &lt;...&gt; Строители зашли на площадку, активно идет работа. Известно, что срок возведения подобных объектов - порядка 4 лет, но мы делаем все возможное, чтобы завершить строительство в более короткие сроки - за 30 месяцев", - приводятся в сообщении слова Орлова.Сейчас на объекте работают более 370 строителей, предварительно, на объект планируется привлечь около 3000 специалистов, это в два раза больше, чем было задействовано на строительстве моста Благовещенск - <a href="http://ria.ru/location_Heihe/" target="_blank" data-auto="true">Хэйхэ</a> (<a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>) через реку <a href="http://ria.ru/location_Amur/" target="_blank" data-auto="true">Амур</a>."Мы приступили к сооружению русловой опоры. Первая скважина на правом берегу забетонирована. &lt;...&gt; Теперь можно сказать с уверенностью, что строительство моста через реку Зея развернуто полноценно. Два берега начали соединяться", - рассказал директор дирекции по строительству АО "УСК МОСТ" Эдуард Давыдов, чьи слова приводятся в сообщении.Общая стоимость нового моста - 19,8 миллиарда рублей, его длина - девять километров, два из которых - сам переход, а остальные - подходы к мосту. Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Мост, построенный в 1981 году, - единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки Зея. Мост капитально не ремонтировали с момента постройки.
https://ria.ru/20200910/dorogi-1577015209.html
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амурская область
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василий орлов, владимир путин, амурская область, китай, общество

Мост в Благовещенске через реку Зея должны построить за 2,5 года

09:17 16.09.2020
2866
© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкПойма реки Зеи
Пойма реки Зеи - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Пойма реки Зеи. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен - РИА Новости. Мост в Благовещенске через реку Зея, о котором докладывали президенту РФ Владимиру Путину, должны построить за 2,5 года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Глава Приамурья в конце апреля во время совещания у президента сообщил, что на единственном мосту через реку Зея просела плита, в связи с этим Орлов попросил президента рассмотреть возможность изменить сроки строительства нового моста в Благовещенске, на возведение которого в федеральном бюджете предусмотрены 9 миллиардов рублей на 2021-2022 годы. Позднее в мэрии города сообщили, что поврежденный мост отремонтировали, движение по нему возможно для автомобилей массой до 25 тонн.
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Как сообщает правительство региона, Орлов в среду посетил стройплощадку, ему доложили, что отставаний от календарного графика "фактически нет".
"Этот мост нам очень нужен. Ранее начать его строительство планировалось в 2021 году, но на ситуацию заметно повлияло состояние старого моста через Зею. Мы были готовы приступить к реализации проекта раньше, и это стало возможным после поручения президента России о выделении средств нашему региону в 2020 году. <...> Строители зашли на площадку, активно идет работа. Известно, что срок возведения подобных объектов - порядка 4 лет, но мы делаем все возможное, чтобы завершить строительство в более короткие сроки - за 30 месяцев", - приводятся в сообщении слова Орлова.
Сейчас на объекте работают более 370 строителей, предварительно, на объект планируется привлечь около 3000 специалистов, это в два раза больше, чем было задействовано на строительстве моста Благовещенск - Хэйхэ (КНР) через реку Амур.
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"Мы приступили к сооружению русловой опоры. Первая скважина на правом берегу забетонирована. <...> Теперь можно сказать с уверенностью, что строительство моста через реку Зея развернуто полноценно. Два берега начали соединяться", - рассказал директор дирекции по строительству АО "УСК МОСТ" Эдуард Давыдов, чьи слова приводятся в сообщении.
Общая стоимость нового моста - 19,8 миллиарда рублей, его длина - девять километров, два из которых - сам переход, а остальные - подходы к мосту. Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Мост, построенный в 1981 году, - единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки Зея. Мост капитально не ремонтировали с момента постройки.
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Василий ОрловВладимир ПутинАмурская областьКитайОбщество
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