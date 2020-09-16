https://ria.ru/20200916/moskva-1577297998.html
Лишь четверть объектов от плана благоустроят в Москве в этом году
Только четверть объектов от плана благоустроят в Москве в этом году из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T08:46
2020-09-16T08:46
2020-09-16T08:46
северный речной вокзал
петр бирюков
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Только четверть объектов от плана благоустроят в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в этом году из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Мэром Москвы было принято решение сократить число объектов благоустройства в этом году, освободившиеся ресурсы были направлены на обеспечение жизнедеятельности города", - отметил Бирюков.По его словам, в 2020 году было запланировано благоустройство порядка 6 тысяч различных крупных объектов, в том числе 40 улиц и 180 парков. Но в итоге работы выполняются только на 1,5 тысячах.Он подчеркнул, что, несмотря на пандемию, удалось завершить работы по благоустройству знаковой столичной достопримечательности - <a href="http://ria.ru/organization_severnyy-rechnoy-vokzal/" target="_blank" data-auto="true">Северного речного вокзала</a>."Работы там стартовали еще зимой, потом был перерыв, затем их возобновили. Сделан огромный объем работы - полностью отремонтированы 17 причалов, создана удобная современная инфраструктура для пассажиров водного транспорта, прибывающих на вокзал. В парке проведено масштабное благоустройство территории, появились новые спортивные площадки, детские игровые зоны, бассейны, обустроена красивая набережная", - рассказал заммэра.Он отметил, что в ходе благоустройства на территории парка были заменены все инженерные коммуникации и проложена ливневая канализация.
https://ria.ru/20200915/moskva-1577252732.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный речной вокзал, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Только четверть объектов от плана благоустроят в Москве
в этом году из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Мэром Москвы было принято решение сократить число объектов благоустройства в этом году, освободившиеся ресурсы были направлены на обеспечение жизнедеятельности города", - отметил Бирюков.
По его словам, в 2020 году было запланировано благоустройство порядка 6 тысяч различных крупных объектов, в том числе 40 улиц и 180 парков. Но в итоге работы выполняются только на 1,5 тысячах.
Он подчеркнул, что, несмотря на пандемию, удалось завершить работы по благоустройству знаковой столичной достопримечательности - Северного речного вокзала
.
"Работы там стартовали еще зимой, потом был перерыв, затем их возобновили. Сделан огромный объем работы - полностью отремонтированы 17 причалов, создана удобная современная инфраструктура для пассажиров водного транспорта, прибывающих на вокзал. В парке проведено масштабное благоустройство территории, появились новые спортивные площадки, детские игровые зоны, бассейны, обустроена красивая набережная", - рассказал заммэра.
Он отметил, что в ходе благоустройства на территории парка были заменены все инженерные коммуникации и проложена ливневая канализация.