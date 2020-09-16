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Усилия ремонтников в Москве сосредоточены на больницах, заявил Бирюков
Основные ремонтные работы в Москве сосредоточены на медучреждениях даже после пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T08:45
2020-09-16T08:45
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Основные ремонтные работы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> сосредоточены на медучреждениях даже после пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Сейчас усилия наших ремонтников в основном сосредоточены на медицинских учреждениях. В настоящее время ведутся работы по ремонту 37 столичных поликлиник, пяти корпусов центра паллиативной помощи, четырех корпусов Боткинской больницы", - сказал Бирюков.По его словам, в период пандемии силы специалистов комплекса городского хозяйства были направлены на увеличение медицинских мощностей. Было оборудовано порядка 30 тысяч дополнительных мест в 85 московских больницах.
https://realty.ria.ru/20200910/polikliniki-1577051373.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Усилия ремонтников в Москве сосредоточены на больницах, заявил Бирюков

08:45 16.09.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Основные ремонтные работы в Москве сосредоточены на медучреждениях даже после пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сейчас усилия наших ремонтников в основном сосредоточены на медицинских учреждениях. В настоящее время ведутся работы по ремонту 37 столичных поликлиник, пяти корпусов центра паллиативной помощи, четырех корпусов Боткинской больницы", - сказал Бирюков.
По его словам, в период пандемии силы специалистов комплекса городского хозяйства были направлены на увеличение медицинских мощностей. Было оборудовано порядка 30 тысяч дополнительных мест в 85 московских больницах.
Заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 16:49
Заммэра: ремонт в 2020 году проведут в 37, а не 50 поликлиниках Москвы
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Городское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
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