https://ria.ru/20200916/moskva-1577297954.html

Усилия ремонтников в Москве сосредоточены на больницах, заявил Бирюков

Основные ремонтные работы в Москве сосредоточены на медучреждениях даже после пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T08:45

2020-09-16T08:45

2020-09-16T08:45

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Основные ремонтные работы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> сосредоточены на медучреждениях даже после пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Сейчас усилия наших ремонтников в основном сосредоточены на медицинских учреждениях. В настоящее время ведутся работы по ремонту 37 столичных поликлиник, пяти корпусов центра паллиативной помощи, четырех корпусов Боткинской больницы", - сказал Бирюков.По его словам, в период пандемии силы специалистов комплекса городского хозяйства были направлены на увеличение медицинских мощностей. Было оборудовано порядка 30 тысяч дополнительных мест в 85 московских больницах.

https://realty.ria.ru/20200910/polikliniki-1577051373.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество