Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/mladenets-1577330157.html
Мать-одиночка объяснила, почему оставила младенца на лавке в Подмосковье
Одинокая мать, которая оставила новорожденную девочку на лавочке в подмосковных Люберцах, испугалась, что не потянет пятерых детей, поскольку живет в стесненных РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:19
2020-09-16T16:19
люберцы
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Одинокая мать, которая оставила новорожденную девочку на лавочке в подмосковных Люберцах, испугалась, что не потянет пятерых детей, поскольку живет в стесненных жилищных условиях, заявила уполномоченный по правам ребенка в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> Ксения Мишонова.Как сообщала полиция, правоохранители получили информацию от женщины о том, что на лавке у дома в поселке Калинина (входит в состав Люберец) лежит младенец. Приехавшие на вызов ребенка не обнаружили, после чего выяснили, что она же является его матерью: девочка родилась в квартире ночью. Оттуда ее и увезли в больницу. По данным Мишоновой, врачи сочли ребенка здоровым и доношенным."Как она сама поясняет, после внезапных ночных родов испугалась, что не сможет одна потянуть финансово пятерых детей... Мама одинокая, в декрете, живет с детьми, бабушкой и отчимом в стесненных жилищных условиях. В голову ей пришло только такое решение: позвонить в полицию, сообщить о том, что она нашла младенца на лавке. Хотя, она, конечно, даже не выходила из дома. Сейчас с мамой работают все службы, ей оказывается всесторонняя помощь. Женщина говорит, что мечтала о второй дочке и готова забрать ее и воспитывать самостоятельно", - приводятся слова Мишоновой в релизе аппарата омбудсмена.Она отметила, что социальную помощь по многодетности семья получает. "Очень надеюсь, что удастся найти и другие способы помочь маме, в том числе с решением жилищного вопроса", - подчеркнула Мишонова."Маме нужно время, чтобы оправиться, наладить быт, оформить документы", – добавила омбудсмен.Ранее Мишонова попросила журналистов не осаждать дом матери, поскольку она и так находится в стрессе.
https://ria.ru/20170914/1504800138.html
3
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
люберцы, московская область (подмосковье), общество

Мать-одиночка объяснила, почему оставила младенца на лавке в Подмосковье

16:19 16.09.2020
6932
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Одинокая мать, которая оставила новорожденную девочку на лавочке в подмосковных Люберцах, испугалась, что не потянет пятерых детей, поскольку живет в стесненных жилищных условиях, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Как сообщала полиция, правоохранители получили информацию от женщины о том, что на лавке у дома в поселке Калинина (входит в состав Люберец) лежит младенец. Приехавшие на вызов ребенка не обнаружили, после чего выяснили, что она же является его матерью: девочка родилась в квартире ночью. Оттуда ее и увезли в больницу. По данным Мишоновой, врачи сочли ребенка здоровым и доношенным.
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.09.2017
14 сентября 2017, 20:10
В Ярославской области умер младенец, которого неделю не кормила мать
"Как она сама поясняет, после внезапных ночных родов испугалась, что не сможет одна потянуть финансово пятерых детей... Мама одинокая, в декрете, живет с детьми, бабушкой и отчимом в стесненных жилищных условиях. В голову ей пришло только такое решение: позвонить в полицию, сообщить о том, что она нашла младенца на лавке. Хотя, она, конечно, даже не выходила из дома. Сейчас с мамой работают все службы, ей оказывается всесторонняя помощь. Женщина говорит, что мечтала о второй дочке и готова забрать ее и воспитывать самостоятельно", - приводятся слова Мишоновой в релизе аппарата омбудсмена.
Она отметила, что социальную помощь по многодетности семья получает. "Очень надеюсь, что удастся найти и другие способы помочь маме, в том числе с решением жилищного вопроса", - подчеркнула Мишонова.
"Маме нужно время, чтобы оправиться, наладить быт, оформить документы", – добавила омбудсмен.
Ранее Мишонова попросила журналистов не осаждать дом матери, поскольку она и так находится в стрессе.
102123174
Обсудить 3
ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума отказалась переводить летоисчисление на юлианское
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Польшу в распространении плана "Б" по Белоруссии
Автомобиль у здания Госдумы РФ
В Госдуме одобрили проект об общении коллекторов с близкими должников
Здание Европейского парламента в Страсбурге
В Европарламенте выступили за изоляцию России из-за ситуации с Навальным
Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
В калининградском храме перекрыли источник после инцидента с мытьем обуви
Прохожие на Красной площади в Москве
КПРФ прокомментировала просьбу художника из США выкупить тело Ленина
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Украина назвала "истинные причины" потери Крыма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко рассказал, когда пройдут новые президентские выборы
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Памфилова рассказала об инциденте в ходе голосования на Кубани
Владимир Джабаров
В Совфеде оценили предложение закрыть торгпредства на Украине и в Литве
Националист Максим Марцинкевич (Тесак) в суде
Графолог прокомментировала предсмертную записку "Тесака"
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде
Отец националиста Марцинкевича попросил возбудить дело после смерти сына
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Врач назвала самого возрастного испытателя российской вакцины от COVID-19
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски рассказала о пережитом сексуальном насилии
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили предложение закрыть торгпредства на Украине и в Литве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
Лента новостейМолния