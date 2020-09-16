https://ria.ru/20200916/mladenets-1577330157.html
Мать-одиночка объяснила, почему оставила младенца на лавке в Подмосковье
Одинокая мать, которая оставила новорожденную девочку на лавочке в подмосковных Люберцах, испугалась, что не потянет пятерых детей, поскольку живет в стесненных РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:19
2020-09-16T16:19
2020-09-16T16:19
люберцы
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Одинокая мать, которая оставила новорожденную девочку на лавочке в подмосковных Люберцах, испугалась, что не потянет пятерых детей, поскольку живет в стесненных жилищных условиях, заявила уполномоченный по правам ребенка в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> Ксения Мишонова.Как сообщала полиция, правоохранители получили информацию от женщины о том, что на лавке у дома в поселке Калинина (входит в состав Люберец) лежит младенец. Приехавшие на вызов ребенка не обнаружили, после чего выяснили, что она же является его матерью: девочка родилась в квартире ночью. Оттуда ее и увезли в больницу. По данным Мишоновой, врачи сочли ребенка здоровым и доношенным."Как она сама поясняет, после внезапных ночных родов испугалась, что не сможет одна потянуть финансово пятерых детей... Мама одинокая, в декрете, живет с детьми, бабушкой и отчимом в стесненных жилищных условиях. В голову ей пришло только такое решение: позвонить в полицию, сообщить о том, что она нашла младенца на лавке. Хотя, она, конечно, даже не выходила из дома. Сейчас с мамой работают все службы, ей оказывается всесторонняя помощь. Женщина говорит, что мечтала о второй дочке и готова забрать ее и воспитывать самостоятельно", - приводятся слова Мишоновой в релизе аппарата омбудсмена.Она отметила, что социальную помощь по многодетности семья получает. "Очень надеюсь, что удастся найти и другие способы помочь маме, в том числе с решением жилищного вопроса", - подчеркнула Мишонова."Маме нужно время, чтобы оправиться, наладить быт, оформить документы", – добавила омбудсмен.Ранее Мишонова попросила журналистов не осаждать дом матери, поскольку она и так находится в стрессе.
https://ria.ru/20170914/1504800138.html
3
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люберцы, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Одинокая мать, которая оставила новорожденную девочку на лавочке в подмосковных Люберцах, испугалась, что не потянет пятерых детей, поскольку живет в стесненных жилищных условиях, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области
Ксения Мишонова.
Как сообщала полиция, правоохранители получили информацию от женщины о том, что на лавке у дома в поселке Калинина (входит в состав Люберец) лежит младенец. Приехавшие на вызов ребенка не обнаружили, после чего выяснили, что она же является его матерью: девочка родилась в квартире ночью. Оттуда ее и увезли в больницу. По данным Мишоновой, врачи сочли ребенка здоровым и доношенным.
"Как она сама поясняет, после внезапных ночных родов испугалась, что не сможет одна потянуть финансово пятерых детей... Мама одинокая, в декрете, живет с детьми, бабушкой и отчимом в стесненных жилищных условиях. В голову ей пришло только такое решение: позвонить в полицию, сообщить о том, что она нашла младенца на лавке. Хотя, она, конечно, даже не выходила из дома. Сейчас с мамой работают все службы, ей оказывается всесторонняя помощь. Женщина говорит, что мечтала о второй дочке и готова забрать ее и воспитывать самостоятельно", - приводятся слова Мишоновой в релизе аппарата омбудсмена.
Она отметила, что социальную помощь по многодетности семья получает. "Очень надеюсь, что удастся найти и другие способы помочь маме, в том числе с решением жилищного вопроса", - подчеркнула Мишонова.
"Маме нужно время, чтобы оправиться, наладить быт, оформить документы", – добавила омбудсмен.
Ранее Мишонова попросила журналистов не осаждать дом матери, поскольку она и так находится в стрессе.