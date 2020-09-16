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Читатели РИА Новости могут задать вопросы следующему экипажу МКС
На площадке ММПЦ "Россия сегодня" 24 сентября в 11:00 состоится предполетная онлайн-видеоконференция основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:04
2020-09-16T19:04
международная космическая станция (мкс)
риа новости
новости агентства
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. </strong>На площадке ММПЦ "Россия сегодня" 24 сентября в 11:00 состоится предполетная онлайн-видеоконференция основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-64 с включением из Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" должен состояться 14 октября 2020 года с космодрома Байконур. Планируемая продолжительность полета —186 суток. В состав основного экипажа МКС-64 входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Журналисты, освещающие пилотируемые запуски, не смогут попасть в ЦПК из-за карантина. Поэтому космонавты и астронавты станут участниками видеоконференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.Задать свои вопросы членам экипажа и посмотреть прямую трансляцию онлайн-конференции журналисты могут на сайте <a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200924/952903555.html" target="_blank">на сайте</a> ММПЦ "Россия сегодня", а читатели РИА Новости - на нашей странице в социальной сети "<a href="https://vk.com/ria?w=wall-15755094_29566534" target="_blank">ВКонтакте</a>". Самые интересные вопросы от пользователей соцсети модератор пресс-конференции задаст космонавтам и астронавтам во время онлайн-трансляции.
https://ria.ru/20200902/fotovystavka-1576585447.html
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международная космическая станция (мкс), риа новости, новости агентства

Читатели РИА Новости могут задать вопросы следующему экипажу МКС

19:04 16.09.2020
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : NASA/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На площадке ММПЦ "Россия сегодня" 24 сентября в 11:00 состоится предполетная онлайн-видеоконференция основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-64 с включением из Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" должен состояться 14 октября 2020 года с космодрома Байконур. Планируемая продолжительность полета —186 суток. В состав основного экипажа МКС-64 входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.
Государственный исторический музей - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 10:00
"Россия сегодня" презентует фотовыставку о врачах и волонтерах в ГИМ
Журналисты, освещающие пилотируемые запуски, не смогут попасть в ЦПК из-за карантина. Поэтому космонавты и астронавты станут участниками видеоконференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Задать свои вопросы членам экипажа и посмотреть прямую трансляцию онлайн-конференции журналисты могут на сайте на сайте ММПЦ "Россия сегодня", а читатели РИА Новости - на нашей странице в социальной сети "ВКонтакте". Самые интересные вопросы от пользователей соцсети модератор пресс-конференции задаст космонавтам и астронавтам во время онлайн-трансляции.
Здание МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 07:00
Топ-менеджеры "России сегодня" признаны лучшими в отрасли
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Международная космическая станция (МКС)РИА НовостиНовости агентства
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