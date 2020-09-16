https://ria.ru/20200916/mks-1577341843.html

Читатели РИА Новости могут задать вопросы следующему экипажу МКС

На площадке ММПЦ "Россия сегодня" 24 сентября в 11:00 состоится предполетная онлайн-видеоконференция основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T19:04

2020-09-16T19:04

2020-09-16T19:04

международная космическая станция (мкс)

риа новости

новости агентства

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. </strong>На площадке ММПЦ "Россия сегодня" 24 сентября в 11:00 состоится предполетная онлайн-видеоконференция основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-64 с включением из Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" должен состояться 14 октября 2020 года с космодрома Байконур. Планируемая продолжительность полета —186 суток. В состав основного экипажа МКС-64 входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Журналисты, освещающие пилотируемые запуски, не смогут попасть в ЦПК из-за карантина. Поэтому космонавты и астронавты станут участниками видеоконференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.Задать свои вопросы членам экипажа и посмотреть прямую трансляцию онлайн-конференции журналисты могут на сайте <a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200924/952903555.html" target="_blank">на сайте</a> ММПЦ "Россия сегодня", а читатели РИА Новости - на нашей странице в социальной сети "<a href="https://vk.com/ria?w=wall-15755094_29566534" target="_blank">ВКонтакте</a>". Самые интересные вопросы от пользователей соцсети модератор пресс-конференции задаст космонавтам и астронавтам во время онлайн-трансляции.

https://ria.ru/20200902/fotovystavka-1576585447.html

https://ria.ru/20200915/reyting-1577239196.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), риа новости, новости агентства