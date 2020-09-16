https://ria.ru/20200916/mks-1577293374.html

Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году

Космонавт Олег Скрипочка, летавший на Международной космической станции, пожаловался специалистам на Земле на очень пыльный грузовой корабль "Прогресс",... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T01:40

2020-09-16T01:40

2020-09-16T01:40

хочу стать космонавтом

россия

олег скрипочка

центр подготовки космонавтов

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Космонавт <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Skripochka/" target="_blank" data-auto="true">Олег Скрипочка</a>, летавший на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, пожаловался специалистам на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a> на очень пыльный грузовой корабль "Прогресс", прилетевший с новогодними подарками в декабре 2019 года, следует из доклада медиков, опубликованного на сайте Центра подготовки космонавтов (<a href="http://ria.ru/organization_Centr_podgotovki_kosmonavtov/" target="_blank" data-auto="true">ЦПК</a>).Скрипочка с сентября 2019 года по апрель 2020 года выполнил полет на МКС."Прогресс МС-13" прилетел на МКС 9 декабря, среди его грузов были подарки российским космонавтам к Новому году.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 167 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

https://ria.ru/20200908/nasa-1576944821.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег скрипочка, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука