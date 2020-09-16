https://ria.ru/20200916/mishustin-1577338920.html
Мишустин обсудил с коллегой из Белоруссии энергетику и транспорт
Премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил по телефону с премьером Белоруссии Романом Головченко, обсудили торгово-экономическое сотрудничество, особенно... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:53
2020-09-16T17:53
2020-09-16T17:58
роман головченко
россия
михаил мишустин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577204045_0:0:3023:1700_1400x0_80_0_0_35008066b0433fba138b6ad149bde4e8.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поговорил по телефону с премьером <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романом Головченко</a>, обсудили торгово-экономическое сотрудничество, особенно в энергетике и транспорте, сообщает пресс-служба кабмина РФ.Отмечается, что 16 сентября состоялся телефонный разговор Мишустина с Головченко."Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили приоритетные задачи в контексте дальнейшего развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание энергетической и транспортной сферам. Приняты решения об активизации взаимодействия российских и белорусских министерств и ведомств в различных областях", - говорится в сообщении.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200914/kredit-1577234634.html
1
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577204045_292:0:3023:2048_1400x0_80_0_0_bd2772fff2bc5c328c849b22e5d97f0f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия, в мире