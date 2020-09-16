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Мишустин обсудил с коллегой из Белоруссии энергетику и транспорт
Премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил по телефону с премьером Белоруссии Романом Головченко, обсудили торгово-экономическое сотрудничество, особенно... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:53
2020-09-16T17:58
роман головченко
россия
михаил мишустин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поговорил по телефону с премьером <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романом Головченко</a>, обсудили торгово-экономическое сотрудничество, особенно в энергетике и транспорте, сообщает пресс-служба кабмина РФ.Отмечается, что 16 сентября состоялся телефонный разговор Мишустина с Головченко."Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили приоритетные задачи в контексте дальнейшего развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание энергетической и транспортной сферам. Приняты решения об активизации взаимодействия российских и белорусских министерств и ведомств в различных областях", - говорится в сообщении.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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роман головченко, россия, михаил мишустин, белоруссия, в мире

Мишустин обсудил с коллегой из Белоруссии энергетику и транспорт

17:53 16.09.2020 (обновлено: 17:58 16.09.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил по телефону с премьером Белоруссии Романом Головченко, обсудили торгово-экономическое сотрудничество, особенно в энергетике и транспорте, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
Отмечается, что 16 сентября состоялся телефонный разговор Мишустина с Головченко.
"Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили приоритетные задачи в контексте дальнейшего развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание энергетической и транспортной сферам. Приняты решения об активизации взаимодействия российских и белорусских министерств и ведомств в различных областях", - говорится в сообщении.
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