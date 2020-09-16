https://ria.ru/20200916/minsk-1577348244.html

В Минске состоялся "крестный ход" за мир в стране

Мирное гражданское шествие в поддержку стабильности и безопасности в Белоруссии состоялось в среду вечером в центре Минска, передаёт корреспондент РИА Новости с РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T20:19

2020-09-16T20:19

2020-09-16T20:19

александр лукашенко

минск

белоруссия

ссср

в мире

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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Мирное гражданское шествие в поддержку стабильности и безопасности в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> состоялось в среду вечером в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В мероприятии, которое сами участники охарактеризовали как "крестный ход", приняли участие порядка 200 человек, главным образом, сторонники действующего президента республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Около 19.00 они собрались на площади Независимости, одной из наиболее популярных площадок сбора у участников массовых акций в столице, после чего организованной колонной выдвинулись по проспекту Независимости в сторону площади Победы.По пути участники шествия скандировали лозунги в поддержку Лукашенко, а также единства, стабильности и процветания своей страны. Время от времени кто-то в колонне начинал петь советские военные песни. В руках многие несли флаги Белоруссии, <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, флаги с изображением георгиевской ленты. Некоторые также несли в руках цветы и православные иконы.Проезжавшие мимо машины периодически гудели участникам шествия в знак одобрения. Правоохранительные органы и сторонники белорусской оппозиции никак не препятствовали проведению акции.Достигнув площади Победы, участники "крестного хода" горячо поблагодарили друг друга за присутствие, после чего, проскандировав ещё несколько раз лозунги в поддержку стабильности и процветания в Белоруссии, разошлись.

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577325119.html

mika Antonov серьезная акция - в основном приезжие россияне оплаченные из бюджета 50

delmont67 Мой Бог, а вот и "пятая колонна" подтянулась ... отставные майоры или капитаны КГБ ну в смысле священно служители "Московского Патриархата". ... и где же в этом "крестному ходе" иконы, ну ладно .. аж одна, а где флаги Беларуси?? Это ход на ЗА МИР, а ЗА ВОЙНУ! 35

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минск

белоруссия

ссср

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, ссср, в мире