Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/minsk-1577348244.html
В Минске состоялся "крестный ход" за мир в стране
Мирное гражданское шествие в поддержку стабильности и безопасности в Белоруссии состоялось в среду вечером в центре Минска, передаёт корреспондент РИА Новости с РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T20:19
2020-09-16T20:19
александр лукашенко
минск
белоруссия
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577348116_313:0:3954:2048_1400x0_80_0_0_ad61c3ff48cebd4d3a15c7ad0b13cf57.jpg
<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Мирное гражданское шествие в поддержку стабильности и безопасности в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> состоялось в среду вечером в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В мероприятии, которое сами участники охарактеризовали как "крестный ход", приняли участие порядка 200 человек, главным образом, сторонники действующего президента республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Около 19.00 они собрались на площади Независимости, одной из наиболее популярных площадок сбора у участников массовых акций в столице, после чего организованной колонной выдвинулись по проспекту Независимости в сторону площади Победы.По пути участники шествия скандировали лозунги в поддержку Лукашенко, а также единства, стабильности и процветания своей страны. Время от времени кто-то в колонне начинал петь советские военные песни. В руках многие несли флаги Белоруссии, <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, флаги с изображением георгиевской ленты. Некоторые также несли в руках цветы и православные иконы.Проезжавшие мимо машины периодически гудели участникам шествия в знак одобрения. Правоохранительные органы и сторонники белорусской оппозиции никак не препятствовали проведению акции.Достигнув площади Победы, участники "крестного хода" горячо поблагодарили друг друга за присутствие, после чего, проскандировав ещё несколько раз лозунги в поддержку стабильности и процветания в Белоруссии, разошлись.
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577325119.html
серьезная акция - в основном приезжие россияне оплаченные из бюджета
50
Мой Бог, а вот и "пятая колонна" подтянулась ... отставные майоры или капитаны КГБ ну в смысле священно служители "Московского Патриархата". ... и где же в этом "крестному ходе" иконы, ну ладно .. аж одна, а где флаги Беларуси?? Это ход на ЗА МИР, а ЗА ВОЙНУ!
35
4
минск
белоруссия
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577348116_842:0:3573:2048_1400x0_80_0_0_3654006d121a4db93da5232cff0d40b9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, ссср, в мире

В Минске состоялся "крестный ход" за мир в стране

20:19 16.09.2020
5703
© РИА НовостиШествие в поддержку стабильности и безопасности в Белоруссии. Стоп-кадр видео
Шествие в поддержку стабильности и безопасности в Белоруссии. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Мирное гражданское шествие в поддержку стабильности и безопасности в Белоруссии состоялось в среду вечером в центре Минска, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
В мероприятии, которое сами участники охарактеризовали как "крестный ход", приняли участие порядка 200 человек, главным образом, сторонники действующего президента республики Александра Лукашенко. Около 19.00 они собрались на площади Независимости, одной из наиболее популярных площадок сбора у участников массовых акций в столице, после чего организованной колонной выдвинулись по проспекту Независимости в сторону площади Победы.
По пути участники шествия скандировали лозунги в поддержку Лукашенко, а также единства, стабильности и процветания своей страны. Время от времени кто-то в колонне начинал петь советские военные песни. В руках многие несли флаги Белоруссии, СССР, флаги с изображением георгиевской ленты. Некоторые также несли в руках цветы и православные иконы.
Проезжавшие мимо машины периодически гудели участникам шествия в знак одобрения. Правоохранительные органы и сторонники белорусской оппозиции никак не препятствовали проведению акции.
Достигнув площади Победы, участники "крестного хода" горячо поблагодарили друг друга за присутствие, после чего, проскандировав ещё несколько раз лозунги в поддержку стабильности и процветания в Белоруссии, разошлись.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:32Протесты в Белоруссии
Лукашенко напомнил о провале "цветных революций" в 2006 и 2010 годах
1251201325
Обсудить 4
Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияСССРВ мире
Популярные комментарии
серьезная акция - в основном приезжие россияне оплаченные из бюджета
16 сентября, 20:26
mAmika Antonov
10001237
Мой Бог, а вот и "пятая колонна" подтянулась ... отставные майоры или капитаны КГБ ну в смысле священно служители "Московского Патриархата". ... и где же в этом "крестному ходе" иконы, ну ладно .. аж одна, а где флаги Беларуси?? Это ход на ЗА МИР, а ЗА ВОЙНУ!
16 сентября, 20:37
delmont67delmont67
9001124
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко назвал условие переориентации грузопотоков на российские порты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко считает, что с Россией можно договариваться в сфере энергетики
Лука Сафронов-Затравкин
Сын Сафронова раскрыл правду о своем "заключении" в турецком отеле
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Стало известно, где хотел бы отбывать наказание Ефремов
Светлана Тихановская
Тихановскую пригласили посетить Европарламент
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Врачи пришили жителю Башкирии ампутированную косилкой стопу
Инспектор ГИБДД
В Москве машина скорой помощи опрокинулась при ДТП
Александр Дрыманов во время оглашения приговора в Московском городском суде
Апелляционный суд оставил приговор генералу Дрыманову без изменений
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски рассказала о пережитом сексуальном насилии
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Стало известно, что Марцинкевич просил о помощи перед смертью
Оглашение приговора Максиму Марцинкевичу
Появилось последнее фото "Тесака" перед смертью
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Грызлов: Киев отказывается повышать открытость работы группы по Донбассу
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства в региональные выборы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Россия выделила Белоруссии кредит по его настоянию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
Лента новостейМолния