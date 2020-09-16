Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/minfin-1577360417.html
Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение
Правительство намерено сбалансировать государственный бюджет, снизив расходы на программы вооружений и зарплаты чиновников, заявил журналистам министр финансов... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T22:38
2020-09-16T23:27
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573368863_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5be4f27276c05f1ccac41a1e1c5d31b8.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Правительство намерено сбалансировать государственный бюджет, снизив расходы на программы вооружений и зарплаты чиновников, заявил журналистам министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>.В одобренном правительством проекте госбюджета планируется на десять процентов оптимизировать все "незащищенные" статьи бюджетных расходов. На пять процентов сократят государственные программы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников.По словам Силуанова, за счет этого в будущем году бюджетные ассигнования сократят на 927 миллиардов рублей. В 2022 году эта цифра составит 970 миллиардов рублей, в 2023 году — около 900 миллиардов рублей.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> отметил, что оптимизация и сокращение статей расходов позволила выйти правительству на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году."Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет", — цитирует его <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Ранее Силуанов сообщил, что дефицит бюджета планируют снизить с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% в 2021 году и около одного процента ВВП в 2022 году. В 2023 году дефицит бюджета прогнозируется в 1,1% ВВП.По оценке Минфина, в текущем году доходы составят почти 17,9 триллиона рублей, в 2021 году — 18,76 триллиона рублей. В 2022 и 2023 годах доходы прогнозируются на уровне 20,63 триллиона рублей и 22,26 триллиона рублей соответственно.
https://ria.ru/20200813/1575742406.html
https://ria.ru/20200909/vyplaty-1576968302.html
Сократить расходы на чиновников просто не проиндексировав их зарплаты... Гениально, шеф! Гениально!! (аплодирую) Т.е. если условный чиновник получал 200 т.р., то в следующем году он получит те же 200т.р., а не 210т.р. Суупер! :D
62
Это надо было делать лет 5 назад. а не сейчас, когда жареный петух клюнул.
53
21
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573368863_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_4b04be9dcb2ccdb2000e5ee971d65503.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

22:38 16.09.2020 (обновлено: 23:27 16.09.2020)
31641
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРабота Пенсионного фонда РФ в Чите
Работа Пенсионного фонда РФ в Чите - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Правительство намерено сбалансировать государственный бюджет, снизив расходы на программы вооружений и зарплаты чиновников, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
В одобренном правительством проекте госбюджета планируется на десять процентов оптимизировать все "незащищенные" статьи бюджетных расходов. На пять процентов сократят государственные программы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа, 15:31
Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным
По словам Силуанова, за счет этого в будущем году бюджетные ассигнования сократят на 927 миллиардов рублей. В 2022 году эта цифра составит 970 миллиардов рублей, в 2023 году — около 900 миллиардов рублей.
Глава Минфина отметил, что оптимизация и сокращение статей расходов позволила выйти правительству на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году.
"Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет", — цитирует его РБК.
Ранее Силуанов сообщил, что дефицит бюджета планируют снизить с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% в 2021 году и около одного процента ВВП в 2022 году. В 2023 году дефицит бюджета прогнозируется в 1,1% ВВП.
По оценке Минфина, в текущем году доходы составят почти 17,9 триллиона рублей, в 2021 году — 18,76 триллиона рублей. В 2022 и 2023 годах доходы прогнозируются на уровне 20,63 триллиона рублей и 22,26 триллиона рублей соответственно.
Женщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 09:47
Правительство одобрило выплаты безработным на детей в сентябре
1185292678
Обсудить 21
Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Бюджет
Популярные комментарии
Сократить расходы на чиновников просто не проиндексировав их зарплаты... Гениально, шеф! Гениально!! (аплодирую) Т.е. если условный чиновник получал 200 т.р., то в следующем году он получит те же 200т.р., а не 210т.р. Суупер! :D
16 сентября, 22:45
Ода ИвановнаОда Ивановна
4492106
Это надо было делать лет 5 назад. а не сейчас, когда жареный петух клюнул.
16 сентября, 23:01
Алексей ВеселинАлексей Веселин
3951107
Рекомендуем
Место падения польского самолета Ту-154
Польша захотела арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
Лукашенко лишил ранга трех дипломатов
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля
Певец Николай Басков
Белорусы атаковали инстаграм Баскова
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства в региональные выборы
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремов написал письмо из СИЗО
Здание Европейского парламента в Страсбурге
В Европарламенте выступили за изоляцию России из-за ситуации с Навальным
Закрытая презентация новой шоу-программы Бориса Моисеева
"Состояние тяжелейшее". Борис Моисеев прикован к постели
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В ДНР заявили, что Киев отказался контролировать перемирие в Донбассе
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
"Россия от нас устала". Японцы оценили шансы на передачу Курил Токио
Посольство РФ в Таллине
Посольство ответило на заявления президента Эстонии о "слабости" России
Лука Сафронов-Затравкин
Сын Сафронова раскрыл правду о своем "заключении" в турецком отеле
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Украина назвала "истинные причины" потери Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
Лента новостейМолния