https://ria.ru/20200916/minfin-1577360417.html

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Правительство намерено сбалансировать государственный бюджет, снизив расходы на программы вооружений и зарплаты чиновников, заявил журналистам министр финансов... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T22:38

2020-09-16T22:38

2020-09-16T23:27

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

бюджет

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Правительство намерено сбалансировать государственный бюджет, снизив расходы на программы вооружений и зарплаты чиновников, заявил журналистам министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>.В одобренном правительством проекте госбюджета планируется на десять процентов оптимизировать все "незащищенные" статьи бюджетных расходов. На пять процентов сократят государственные программы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников.По словам Силуанова, за счет этого в будущем году бюджетные ассигнования сократят на 927 миллиардов рублей. В 2022 году эта цифра составит 970 миллиардов рублей, в 2023 году — около 900 миллиардов рублей.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> отметил, что оптимизация и сокращение статей расходов позволила выйти правительству на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году."Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет", — цитирует его <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Ранее Силуанов сообщил, что дефицит бюджета планируют снизить с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% в 2021 году и около одного процента ВВП в 2022 году. В 2023 году дефицит бюджета прогнозируется в 1,1% ВВП.По оценке Минфина, в текущем году доходы составят почти 17,9 триллиона рублей, в 2021 году — 18,76 триллиона рублей. В 2022 и 2023 годах доходы прогнозируются на уровне 20,63 триллиона рублей и 22,26 триллиона рублей соответственно.

https://ria.ru/20200813/1575742406.html

https://ria.ru/20200909/vyplaty-1576968302.html

Ода Ивановна Сократить расходы на чиновников просто не проиндексировав их зарплаты... Гениально, шеф! Гениально!! (аплодирую) Т.е. если условный чиновник получал 200 т.р., то в следующем году он получит те же 200т.р., а не 210т.р. Суупер! :D 62

Алексей Веселин Это надо было делать лет 5 назад. а не сейчас, когда жареный петух клюнул. 53

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет