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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200916/megabak-1577339177.html
Еще одна площадка по сбору мусора "Мегабак" открылась в Подмосковье
Семнадцатая площадка приема крупногабаритных отходов "Мегабак" открылась в городском округе Чехов Московской области, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:56
2020-09-16T17:56
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Семнадцатая площадка приема крупногабаритных отходов "Мегабак" открылась в городском округе <a href="http://ria.ru/location_CHekhov/" target="_blank" data-auto="true">Чехов</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.Проект "Мегабак" запустили в конце 2019 года в <a href="http://ria.ru/location_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Рошале</a> и в <a href="http://ria.ru/location_Balashikha/" target="_blank" data-auto="true">Балашихе</a>."На новой площадке "Мегабак" установлены баки для крупногабаритных отходов, текстиля, стекла, пластика, шин и электроники. Жителям в городском округе Чехов, как и на других площадках "Мегабак", будут помогать волонтеры, разъясняя, куда и как правильно сортировать отходы, и во что они в будущем будут переработаны", — говорится в сообщении.По словам главы ведомства Антона Велиховского в проекте по сбору крупногабаритных отходов участвуют 13 городских округов региона."Объем собранного крупногабаритного мусора увеличивается ежедневно. С 1 августа текущего года было собрано более 1,1 тысяч кубометров вторничного сырья. Отмечая такую активную заинтересованность жителей в этом процессе, можно с уверенностью сказать, что проект в Московской области будет развиваться и дальше", — приводятся пресс-службой слова Велиховского.
https://ria.ru/20200722/1574740267.html
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жкх, московская область (подмосковье)

Еще одна площадка по сбору мусора "Мегабак" открылась в Подмосковье

17:56 16.09.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидЯчейки для отдельного сбора отходов
Ячейки для отдельного сбора отходов - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Семнадцатая площадка приема крупногабаритных отходов "Мегабак" открылась в городском округе Чехов Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Проект "Мегабак" запустили в конце 2019 года в Рошале и в Балашихе.
"На новой площадке "Мегабак" установлены баки для крупногабаритных отходов, текстиля, стекла, пластика, шин и электроники. Жителям в городском округе Чехов, как и на других площадках "Мегабак", будут помогать волонтеры, разъясняя, куда и как правильно сортировать отходы, и во что они в будущем будут переработаны", — говорится в сообщении.
По словам главы ведомства Антона Велиховского в проекте по сбору крупногабаритных отходов участвуют 13 городских округов региона.
Мусорные контейнеры в пункте сортировки и переработки отходов - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля, 18:51Новости Подмосковья
Адреса мегабаков для крупного мусора в МО нанесут на онлайн-карту
"Объем собранного крупногабаритного мусора увеличивается ежедневно. С 1 августа текущего года было собрано более 1,1 тысяч кубометров вторничного сырья. Отмечая такую активную заинтересованность жителей в этом процессе, можно с уверенностью сказать, что проект в Московской области будет развиваться и дальше", — приводятся пресс-службой слова Велиховского.
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Новости ПодмосковьяЖКХМосковская область (Подмосковье)
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