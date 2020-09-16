https://ria.ru/20200916/marmelad-1577293474.html
Развеян миф о полезной сладости
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мармелад из-за своей фруктовой основы считается менее вредным лакомством, в отличие от других сладостей. Почему это не так,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T02:08
2020-09-16T02:08
2020-09-16T02:08
россия
сладости
здоровье - общество
диета
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576387251_0:131:1999:1255_1400x0_80_0_0_d061588f9a0dc683d95d9c78768486f1.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мармелад из-за своей фруктовой основы считается менее вредным лакомством, в отличие от других <a href="https://ria.ru/product_sladosti/" target="_blank">сладостей</a>. Почему это не так, объяснил в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200916/marmelad-1577268821.html">радио Sputnik</a> диетолог и автор Telegram-канала "Доктор Фил" Филипп Кузьменко.В основе любого кондитерского изделия лежит сахар, который и дает сладостям приятный вкус. Отличие мармелада только в том, что это лакомство маскируется под фруктовый продукт. Фруктовая основа мармелада не делает его менее калорийным и вредным, уверяет Филипп Кузьменко. По его словам, в одной мармеладке содержится калорий, примерно как в четырех яблоках, а вот полезных элементов – значительно меньше."Исконно мармелад – это фруктовое лакомство. Но это большое заблуждение, что природные углеводы получаются низкокалорийными, если их спрессовывают. Чтобы съесть количество яблок, эквивалентное одной мармеладке, вам придется съесть 3-4 штуки. Плюс в яблоке есть клетчатка и другие полезные витамины, а в мармеладе этого нет. Если делать выбор между тем, что давать ребенку, то предпочтение нужно отдавать в пользу настоящих фруктов, а не мармелада", – заключил диетолог в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20200914/produkty-1577228208.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576387251_0:0:1771:1328_1400x0_80_0_0_424780ecc3b9c6f867d55a7a6074b273.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сладости, здоровье - общество, диета, общество
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мармелад из-за своей фруктовой основы считается менее вредным лакомством, в отличие от других сладостей
. Почему это не так, объяснил в интервью радио Sputnik
диетолог и автор Telegram-канала "Доктор Фил" Филипп Кузьменко.
В основе любого кондитерского изделия лежит сахар, который и дает сладостям приятный вкус. Отличие мармелада только в том, что это лакомство маскируется под фруктовый продукт.
"К мармеладу надо относиться как к любым конфетам. И неважно, из шоколада конфета или из фруктового сахара. Детей я бы посоветовал вообще оградить от конфет до максимально возможного возраста. Они ничего от этого не потеряют, ведь дети не знают, что такое сладкое и им не с чем сравнивать. Они будут одинаково наслаждаться и брокколи, и рыбой, и другими продуктами, которые не приводят к ожирению", – рассказал радио Sputnik диетолог.
Фруктовая основа мармелада не делает его менее калорийным и вредным, уверяет Филипп Кузьменко. По его словам, в одной мармеладке содержится калорий, примерно как в четырех яблоках, а вот полезных элементов – значительно меньше.
"Исконно мармелад – это фруктовое лакомство. Но это большое заблуждение, что природные углеводы получаются низкокалорийными, если их спрессовывают. Чтобы съесть количество яблок, эквивалентное одной мармеладке, вам придется съесть 3-4 штуки. Плюс в яблоке есть клетчатка и другие полезные витамины, а в мармеладе этого нет. Если делать выбор между тем, что давать ребенку, то предпочтение нужно отдавать в пользу настоящих фруктов, а не мармелада", – заключил диетолог в интервью радио Sputnik.