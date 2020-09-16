https://ria.ru/20200916/marmelad-1577293474.html

Развеян миф о полезной сладости

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мармелад из-за своей фруктовой основы считается менее вредным лакомством, в отличие от других сладостей. Почему это не так,... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T02:08

2020-09-16T02:08

2020-09-16T02:08

россия

сладости

здоровье - общество

диета

общество

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мармелад из-за своей фруктовой основы считается менее вредным лакомством, в отличие от других <a href="https://ria.ru/product_sladosti/" target="_blank">сладостей</a>. Почему это не так, объяснил в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200916/marmelad-1577268821.html">радио Sputnik</a> диетолог и автор Telegram-канала "Доктор Фил" Филипп Кузьменко.В основе любого кондитерского изделия лежит сахар, который и дает сладостям приятный вкус. Отличие мармелада только в том, что это лакомство маскируется под фруктовый продукт. Фруктовая основа мармелада не делает его менее калорийным и вредным, уверяет Филипп Кузьменко. По его словам, в одной мармеладке содержится калорий, примерно как в четырех яблоках, а вот полезных элементов – значительно меньше."Исконно мармелад – это фруктовое лакомство. Но это большое заблуждение, что природные углеводы получаются низкокалорийными, если их спрессовывают. Чтобы съесть количество яблок, эквивалентное одной мармеладке, вам придется съесть 3-4 штуки. Плюс в яблоке есть клетчатка и другие полезные витамины, а в мармеладе этого нет. Если делать выбор между тем, что давать ребенку, то предпочтение нужно отдавать в пользу настоящих фруктов, а не мармелада", – заключил диетолог в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20200914/produkty-1577228208.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сладости, здоровье - общество, диета, общество