https://ria.ru/20200916/madonna-1577306457.html
Мадонна снимет фильм о себе и выступит одним из авторов сценария
Американская певица Мадонна напишет сценарий к собственному байопику вместе с обладательницей "Оскара" за фильм "Джуди" Диобло Коди и выступит его режиссером,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:03
2020-09-16T16:03
2020-09-16T16:03
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Американская певица Мадонна напишет сценарий к собственному байопику вместе с обладательницей "Оскара" за фильм "Джуди" Диобло Коди и выступит его режиссером, <a href="https://www.madonna.com/news" target="_blank">сообщается</a> на сайте певицы. "Universal Pictures объявила, что студия работает над новым проектом, у которого пока нет названия, в его основе история одной из самых влиятельных мировых икон — Мадонны", — указывается в пресс-релизе. Певица также будет продюсером проекта вместе с Эми Паскаль ("Маленькие женщины", "Веном", "Большая игра")."Для меня это будет одно удовольствие. Я знаю Мадонну со времен работы над фильмом "Их собственная лига" (1992), и мне кажется, ничего не может быть прекраснее сотрудничества с ней, Диабло и моими коллегами с Universal с целью рассказать историю ее жизни", — отметила Эми Паскаль. Мадонна не в первый раз занимает режиссерское кресло. В 2008 году она сняла фильм "Грязь и мудрость", а в 2011 году — мелодраму "МЫ. Верим в любовь" о романе короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон.
https://radiosputnik.ria.ru/20200507/1571118251.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, музыка, кино и сериалы, новости культуры, эми паскаль , великобритания, мадонна
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Американская певица Мадонна напишет сценарий к собственному байопику вместе с обладательницей "Оскара" за фильм "Джуди" Диобло Коди и выступит его режиссером, сообщается
на сайте певицы.
"Universal Pictures объявила, что студия работает над новым проектом, у которого пока нет названия, в его основе история одной из самых влиятельных мировых икон — Мадонны", — указывается в пресс-релизе.
Певица также будет продюсером проекта вместе с Эми Паскаль ("Маленькие женщины", "Веном", "Большая игра").
"Я хочу показать тот невероятный путь, который я прошла как творец, музыкант и танцовщица, пытаясь найти свою дорогу в жизни. Главным в этом фильме будет музыка. Она давала мне силы идти вперед, а искусство заставляло меня жить. Есть много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кому как не мне поведать их миру", — заявила певица.
"Для меня это будет одно удовольствие. Я знаю Мадонну со времен работы над фильмом "Их собственная лига" (1992), и мне кажется, ничего не может быть прекраснее сотрудничества с ней, Диабло и моими коллегами с Universal с целью рассказать историю ее жизни", — отметила Эми Паскаль.
Мадонна не в первый раз занимает режиссерское кресло. В 2008 году она сняла фильм "Грязь и мудрость", а в 2011 году — мелодраму "МЫ. Верим в любовь" о романе короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон.