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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577359604.html
Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Латвии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга "за ненадлежащее... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T21:42
2020-09-16T21:57
светлана тихановская
чехия
протесты в белоруссии
александр лукашенко
латвия
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> освободил от должности посла республики в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей", сообщила в среду пресс-служба главы государства."Еще одним указом Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей", - приводит <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a> сообщение пресс-службы.Маркович был назначен послом Белоруссии в Латвии в 2018 году, до этого он возглавлял дипломатическую миссию в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577326300.html
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чехия
латвия
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светлана тихановская, чехия, александр лукашенко, латвия, белоруссия, в мире

Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Латвии

21:42 16.09.2020 (обновлено: 21:57 16.09.2020)
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© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей", сообщила в среду пресс-служба главы государства.
"Еще одним указом Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей", - приводит Sputnik Беларусь сообщение пресс-службы.
Маркович был назначен послом Белоруссии в Латвии в 2018 году, до этого он возглавлял дипломатическую миссию в Чехии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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15560019
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЧехияАлександр ЛукашенкоЛатвияБелоруссияВ мире
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