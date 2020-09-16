Лукашенко рассказал, когда пройдут новые президентские выборы
17:15 16.09.2020 (обновлено: 20:55 16.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой Белоруссия должна стать в перспективе, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.
"Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это конституция", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом страны. Его высказывания приводит Sputnik Беларусь.
По словам главы государства, власти страны "выборы провели, результат получили".
"На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы - по конституции. Как определимся, так и будет", - подчеркнул Лукашенко.
Как отметил глава государства, в новой конституции следует прописать сдержки и противовесы, баланс власти, все соответствующие новации должны быть обсуждены на Всебелорусском народном собрании.
"Проект новой конституции уже, наверное, третий. Над ним работают. Не думайте, что простая работа. И вот этот первоначальный вариант - проект - будет внесен на обсуждение всех ветвей власти", - заверил Лукашенко.
Он добавил, что, когда процесс обсуждения завершится, окончательный проект новой конституции будет вынесен на референдум.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала их итоги, считает лидером Светлану Тихановскую, требует проведения новых выборов. С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протестные акции оппозиции. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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