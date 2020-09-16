https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577335970.html

Лукашенко рассказал, когда пройдут новые президентские выборы

Разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой Белоруссия должна стать в перспективе, заявил в среду президент РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:15

2020-09-16T17:15

2020-09-16T20:55

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой Белоруссия должна стать в перспективе, заявил в среду президент республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>."Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это конституция", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом страны. Его высказывания приводит <a href="https://sputnik.by/politics/20200916/1045695393/Lukashenko-sleduyuschie-prezidentskie-vybory---po-Konstitutsii.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.По словам главы государства, власти страны "выборы провели, результат получили".Как отметил глава государства, в новой конституции следует прописать сдержки и противовесы, баланс власти, все соответствующие новации должны быть обсуждены на Всебелорусском народном собрании."Проект новой конституции уже, наверное, третий. Над ним работают. Не думайте, что простая работа. И вот этот первоначальный вариант - проект - будет внесен на обсуждение всех ветвей власти", - заверил Лукашенко.Он добавил, что, когда процесс обсуждения завершится, окончательный проект новой конституции будет вынесен на референдум.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала их итоги, считает лидером <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлану Тихановскую</a>, требует проведения новых выборов. С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протестные акции оппозиции. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200915/tikhanovskaya-1577241915.html

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577326300.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире