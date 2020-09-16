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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577335970.html
Лукашенко рассказал, когда пройдут новые президентские выборы
Разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой Белоруссия должна стать в перспективе, заявил в среду президент РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:15
2020-09-16T20:55
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой Белоруссия должна стать в перспективе, заявил в среду президент республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>."Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это конституция", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом страны. Его высказывания приводит <a href="https://sputnik.by/politics/20200916/1045695393/Lukashenko-sleduyuschie-prezidentskie-vybory---po-Konstitutsii.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.По словам главы государства, власти страны "выборы провели, результат получили".Как отметил глава государства, в новой конституции следует прописать сдержки и противовесы, баланс власти, все соответствующие новации должны быть обсуждены на Всебелорусском народном собрании."Проект новой конституции уже, наверное, третий. Над ним работают. Не думайте, что простая работа. И вот этот первоначальный вариант - проект - будет внесен на обсуждение всех ветвей власти", - заверил Лукашенко.Он добавил, что, когда процесс обсуждения завершится, окончательный проект новой конституции будет вынесен на референдум.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала их итоги, считает лидером <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлану Тихановскую</a>, требует проведения новых выборов. С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протестные акции оппозиции. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200915/tikhanovskaya-1577241915.html
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577326300.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал, когда пройдут новые президентские выборы

17:15 16.09.2020 (обновлено: 20:55 16.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой Белоруссия должна стать в перспективе, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.
"Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это конституция", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом страны. Его высказывания приводит Sputnik Беларусь.
По словам главы государства, власти страны "выборы провели, результат получили".

"На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы - по конституции. Как определимся, так и будет", - подчеркнул Лукашенко.

Как отметил глава государства, в новой конституции следует прописать сдержки и противовесы, баланс власти, все соответствующие новации должны быть обсуждены на Всебелорусском народном собрании.
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"Проект новой конституции уже, наверное, третий. Над ним работают. Не думайте, что простая работа. И вот этот первоначальный вариант - проект - будет внесен на обсуждение всех ветвей власти", - заверил Лукашенко.
Он добавил, что, когда процесс обсуждения завершится, окончательный проект новой конституции будет вынесен на референдум.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала их итоги, считает лидером Светлану Тихановскую, требует проведения новых выборов. С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протестные акции оппозиции. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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