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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577329467.html
Лукашенко заявил о готовности ответить на любой вызов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти знают, кто руководит протестами в стране, и готовы ответить на любой вызов, передает Sputnik... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:11
2020-09-16T16:11
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что власти знают, кто руководит протестами в стране, и готовы ответить на любой вызов, передает <a href="https://sputnik.by/archive/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>."Таким образом, белорусский сценарий 2020 года представляет собой сплав из наиболее эффективных цветных технологий дестабилизации, получивших апробацию в разных странах. Очевидна ставка на масштаб и длительность протестов, изматывание сил и истощение ресурсов. Мы знаем, кто руководит, кто чего-то хочет в Беларуси, и поэтому не расслабляемся и готовы ответить на любой вызов", - сказал он на встрече с "политическим активом" страны в среду.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о готовности ответить на любой вызов

16:11 16.09.2020
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© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA PoolПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA Pool
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти знают, кто руководит протестами в стране, и готовы ответить на любой вызов, передает Sputnik Беларусь.
"Таким образом, белорусский сценарий 2020 года представляет собой сплав из наиболее эффективных цветных технологий дестабилизации, получивших апробацию в разных странах. Очевидна ставка на масштаб и длительность протестов, изматывание сил и истощение ресурсов. Мы знаем, кто руководит, кто чего-то хочет в Беларуси, и поэтому не расслабляемся и готовы ответить на любой вызов", - сказал он на встрече с "политическим активом" страны в среду.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 16:10Протесты в Белоруссии
Лукашенко раскрыл планы организаторов протестов
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