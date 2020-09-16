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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577328841.html
Лукашенко рассказал, что в Белоруссии мог произойти "майдан"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае пассивности правоохранительных органов Белоруссию ожидало включение майданных технологий. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:04
2020-09-16T16:45
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что в случае пассивности правоохранительных органов Белоруссию ожидало включение майданных технологий."В случае пассивности правоохранительных органов Беларусь ожидало бы неизбежное включение дальнейших майданных технологий, которые, как известно из истории, редко обходились без многочисленных человеческих потерь и всегда заканчивались трагедией для страны", - приводит слова президента <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577328563.html
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белоруссия
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал, что в Белоруссии мог произойти "майдан"

16:04 16.09.2020 (обновлено: 16:45 16.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевУчастники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае пассивности правоохранительных органов Белоруссию ожидало включение майданных технологий.
"В случае пассивности правоохранительных органов Беларусь ожидало бы неизбежное включение дальнейших майданных технологий, которые, как известно из истории, редко обходились без многочисленных человеческих потерь и всегда заканчивались трагедией для страны", - приводит слова президента Sputnik Беларусь.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске. Стоп кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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