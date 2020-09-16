https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577328563.html

Лукашенко заявил о появлении радикального крыла протестующих

Организаторы протестов в Белоруссии взяли курс на создание радикального крыла протестующих, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с политическим... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:01

2020-09-16T16:01

2020-09-16T16:01

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Организаторы протестов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> взяли курс на создание радикального крыла протестующих, заявил президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на встрече с политическим активом страны."Взят курс на создание радикального крыла протестующих. Для них разрабатываются пошаговые инструкции и памятки (это вы видите в интернете тоже), рекомендации по форме одежды и экипировке, способам сопротивления силовикам, изготовлению и использованию коктейлей Молотова, фейерверков, петард. Тиражируются базовые правила поддержания контактов, в том числе в условиях недоступного интернета или сотовой связи. Отрабатываются "гонконгские" технологии одновременного сбора в обозначенных местах, спонтанной смены маршрутов, синхронных действий протестующих", - цитирует Лукашенко <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Президент Белоруссии обратил внимание, что в настоящее время предпринимаются попытки сделать протест частью повседневной жизни людей. "Тиражируются инструкции по созданию "народных дружин" и "групп самообороны". Тактика дворового протеста реализуется через формирование мини-групп и чатов районов, жилищных комплексов, отдельных дворов. Сегодня координаторы пытаются организовать дворы, завтра они придут в ваши квартиры. Это их цель. Не получится", - сказал глава государства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577326300.html

https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577326083.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире