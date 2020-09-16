Лукашенко заявил о появлении радикального крыла протестующих
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© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске. Стоп кадр видео
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске. Стоп кадр видео. Архивное фото
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Организаторы протестов в Белоруссии взяли курс на создание радикального крыла протестующих, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны.
"Взят курс на создание радикального крыла протестующих. Для них разрабатываются пошаговые инструкции и памятки (это вы видите в интернете тоже), рекомендации по форме одежды и экипировке, способам сопротивления силовикам, изготовлению и использованию коктейлей Молотова, фейерверков, петард. Тиражируются базовые правила поддержания контактов, в том числе в условиях недоступного интернета или сотовой связи. Отрабатываются "гонконгские" технологии одновременного сбора в обозначенных местах, спонтанной смены маршрутов, синхронных действий протестующих", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии обратил внимание, что в настоящее время предпринимаются попытки сделать протест частью повседневной жизни людей. "Тиражируются инструкции по созданию "народных дружин" и "групп самообороны". Тактика дворового протеста реализуется через формирование мини-групп и чатов районов, жилищных комплексов, отдельных дворов. Сегодня координаторы пытаются организовать дворы, завтра они придут в ваши квартиры. Это их цель. Не получится", - сказал глава государства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.