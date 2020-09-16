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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577326300.html
Лукашенко заявил, что время баррикад и митингов в Белоруссии завершилось
Время баррикад и митингов в Белоруссии завершилось, необходимо продолжить созидание, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:42
2020-09-16T17:01
минск
сша
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Время баррикад и митингов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> завершилось, необходимо продолжить созидание, заявил в среду президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>."Основные уроки мы вынесли. Мы знаем, где и с кем недоработали, в ближайшее время устраним - уже начали это делать - проявившиеся недостатки. Подключайтесь к этому. Закроем проблемы по внутриполитическому фронту. Уже в этом году Беларусь должна и вернется к безопасному периоду, который был у нас всегда в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Время баррикад и митингов завершилось. Теперь - наше время, необходимо продолжить созидание, движение вперед через разумные перемены и реформы, о которых мы говорим", - приводит слова Лукашенко <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>. Такое заявление прозвучало на встрече с "политическим активом" Белоруссии.Как отметил глава государства, Белоруссия уже выходит из непростого периода, который переживала около двух месяцев. По словам Лукашенко, речь идет даже не о стране, а о Минске и "еще двух-трех городах, где группы вечно недовольных пытались взорвать политическую обстановку и разрушить общественную стабильность - главный бренд страны". "И по этому наносился удар", - уточнил Лукашенко.Между тем он обратил внимание, что все это время остальная страна жила и живет своей повседневной жизнью. "Мы не стоим на месте, мы постоянно в движении, страна развивается, поэтапно растет благосостояние людей. Не понимаю, какие еще нужны перемены. Надо просто ускоряться", - заявил Лукашенко.Глава государства считает очень важным, что в такой сложной ситуации в управленческой вертикали, в силовом блоке, в активе патриотических объединений и партий никто даже не дрогнул. "Я увидел людей в деле, понял, что меня в общем-то окружают стойкие и преданные нашей Родине люди. Спасибо тем, кто себя вел порядочно и надежно", - отметил президент. Он указал, что, как и говорил ранее, в ближайшее время в стране будут приняты меры по усилению статуса госслужащего.Лукашенко также отметил, что "трясет" сегодня не только в Белоруссии, более 40 стран за последние годы были охвачены массовыми акциями протеста и революциями. Он, в частности, привел примеры не прекращающихся беспорядков в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a>, "сохраняющейся турбулентности" в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a>, китайском <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконге</a>, в России. "Мир уже точно не будет прежним. Ничего нового, я вам об этом говорил: пандемия пройдет, где будем мы? Мир не будет тем, что был до пандемии. Но Беларусь должна и вернется к нормальной жизни, в том числе в городе-герое Минске", - добавил лидер республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577324338.html
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577329467.html
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минск
сша
белоруссия
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минск, сша, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что время баррикад и митингов в Белоруссии завершилось

15:42 16.09.2020 (обновлено: 17:01 16.09.2020)
1620
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Время баррикад и митингов в Белоруссии завершилось, необходимо продолжить созидание, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.
"Основные уроки мы вынесли. Мы знаем, где и с кем недоработали, в ближайшее время устраним - уже начали это делать - проявившиеся недостатки. Подключайтесь к этому. Закроем проблемы по внутриполитическому фронту. Уже в этом году Беларусь должна и вернется к безопасному периоду, который был у нас всегда в Минске. Время баррикад и митингов завершилось. Теперь - наше время, необходимо продолжить созидание, движение вперед через разумные перемены и реформы, о которых мы говорим", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь. Такое заявление прозвучало на встрече с "политическим активом" Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:25Протесты в Белоруссии
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Как отметил глава государства, Белоруссия уже выходит из непростого периода, который переживала около двух месяцев. По словам Лукашенко, речь идет даже не о стране, а о Минске и "еще двух-трех городах, где группы вечно недовольных пытались взорвать политическую обстановку и разрушить общественную стабильность - главный бренд страны". "И по этому наносился удар", - уточнил Лукашенко.
Между тем он обратил внимание, что все это время остальная страна жила и живет своей повседневной жизнью. "Мы не стоим на месте, мы постоянно в движении, страна развивается, поэтапно растет благосостояние людей. Не понимаю, какие еще нужны перемены. Надо просто ускоряться", - заявил Лукашенко.
Глава государства считает очень важным, что в такой сложной ситуации в управленческой вертикали, в силовом блоке, в активе патриотических объединений и партий никто даже не дрогнул. "Я увидел людей в деле, понял, что меня в общем-то окружают стойкие и преданные нашей Родине люди. Спасибо тем, кто себя вел порядочно и надежно", - отметил президент. Он указал, что, как и говорил ранее, в ближайшее время в стране будут приняты меры по усилению статуса госслужащего.
Лукашенко также отметил, что "трясет" сегодня не только в Белоруссии, более 40 стран за последние годы были охвачены массовыми акциями протеста и революциями. Он, в частности, привел примеры не прекращающихся беспорядков в США, Франции, Германии, Болгарии, "сохраняющейся турбулентности" в Черногории, китайском Гонконге, в России. "Мир уже точно не будет прежним. Ничего нового, я вам об этом говорил: пандемия пройдет, где будем мы? Мир не будет тем, что был до пандемии. Но Беларусь должна и вернется к нормальной жизни, в том числе в городе-герое Минске", - добавил лидер республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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