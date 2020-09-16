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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577324338.html
Лукашенко назвал Украину форпостом провокаций в Белоруссии
Украина стала форпостом политических провокаций в Белоруссии, заявил Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны, его слова приводит Sputnik... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:25
2020-09-16T16:07
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> стала форпостом политических провокаций в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на встрече с политическим активом страны, его слова приводит <u><a href="https://sputnik.by/">Sputnik Беларусь</a></u>.Президент выразил уверенность, что Вашингтон и его европейские партнеры заранее, еще десять лет назад, начали готовить нынешние события в республике.По мнению Лукашенко, каждая из этих стран отрабатывала свою роль: Чехия с давних времен выступает "в качестве ресурсного хаба", Польша — "сначала как инкубатор медиаканалов, а затем — как площадка для альтернативных органов в изгнании", "Литва, уязвленная темой БелАЭС, — как таран белорусско-европейских отношений"."Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку — например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим — вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций. &lt;...&gt; Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим", — подчеркнул белорусский лидер.Созданные на Западе технологии дестабилизации за полгода до президентских выборов в Белоруссии были "обкатаны" на выборах в парламент, добавил глава государства."Именно в этот период на полную мощность заработала сеть специализированных Telegram-каналов с четким распределением ролей и целями очернить власть, подорвать основы государственной идеологии, прежде всего с помощью фейков и фальсификаций", — отметил он.При этом, по мнению Лукашенко, Запад изменил подход, причиной чему стали "неудавшиеся попытки цветных революций 2006 и 2010 годов": от технологий прямого действия внешние субъекты перешли к методам мягкой силы и трансформации власти изнутри."Белоруссию стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. Такую тактику, кстати, пытались применить в Сирии и Венесуэле", — пояснил он.Ранее минские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы, и обвиняли западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике. Там больше месяца продолжаются демонстрации, начавшиеся после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. Его оппоненты, а также Евросоюз с итогами голосования не согласны.В первые дни волнений силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержали более 6,7 тысячи демонстрантов. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577257316.html
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577299563.html
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577323404.html
Если бы за этим заявлением А.Лукашенко последовал запрет на поставку в Украину продукции белорусских НПЗ, то можно было бы говорить о полном прозрении президента Беларуси.
175
Видимо, на встрече в Сочи подсказали, что говорить, чтобы больше Кремлю не пришлось краснеть за измышления «крепкого орешка» и очередные «перехваты разговоров». Правда в том, что Лукашенко -не легитимный президент. Он легитимен для кучки своих протеже типа Баскова, и, конечно, для Путина, потому что Путину это выгодно (теперь Путин-«кукловод» Лукашенко). Белорусское общество расколото, лучшие умы уедут, бизнес тоже будет сворачивать инвестиции. Закон и право не работает, моральные принципы попраны. И не США и ЕС в этом виноваты:только Лукашенко (и, конечно, Путин, что его поддержал, но его в этом нельзя обвинять-ведь конечная цель:объединение России и Беларуси-выгодна России-Путин думает об этом, а не о том, чтобы спасти диктатора).
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60
александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире

Лукашенко назвал Украину форпостом провокаций в Белоруссии

15:25 16.09.2020 (обновлено: 16:07 16.09.2020)
15040
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 16 сен — РИА Новости. Украина стала форпостом политических провокаций в Белоруссии, заявил Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны, его слова приводит Sputnik Беларусь.
Президент выразил уверенность, что Вашингтон и его европейские партнеры заранее, еще десять лет назад, начали готовить нынешние события в республике.
"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", — сказал он.
По мнению Лукашенко, каждая из этих стран отрабатывала свою роль: Чехия с давних времен выступает "в качестве ресурсного хаба", Польша — "сначала как инкубатор медиаканалов, а затем — как площадка для альтернативных органов в изгнании", "Литва, уязвленная темой БелАЭС, — как таран белорусско-европейских отношений".
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"Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку — например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим — вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций. <...> Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим", — подчеркнул белорусский лидер.
Созданные на Западе технологии дестабилизации за полгода до президентских выборов в Белоруссии были "обкатаны" на выборах в парламент, добавил глава государства.
"Именно в этот период на полную мощность заработала сеть специализированных Telegram-каналов с четким распределением ролей и целями очернить власть, подорвать основы государственной идеологии, прежде всего с помощью фейков и фальсификаций", — отметил он.
При этом, по мнению Лукашенко, Запад изменил подход, причиной чему стали "неудавшиеся попытки цветных революций 2006 и 2010 годов": от технологий прямого действия внешние субъекты перешли к методам мягкой силы и трансформации власти изнутри.
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"Белоруссию стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. Такую тактику, кстати, пытались применить в Сирии и Венесуэле", — пояснил он.
Ранее минские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы, и обвиняли западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике. Там больше месяца продолжаются демонстрации, начавшиеся после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. Его оппоненты, а также Евросоюз с итогами голосования не согласны.
В первые дни волнений силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержали более 6,7 тысячи демонстрантов. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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5104598639
Обсудить 122
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Если бы за этим заявлением А.Лукашенко последовал запрет на поставку в Украину продукции белорусских НПЗ, то можно было бы говорить о полном прозрении президента Беларуси.
16 сентября, 15:32
vv.p.neznamov
16070116
Видимо, на встрече в Сочи подсказали, что говорить, чтобы больше Кремлю не пришлось краснеть за измышления «крепкого орешка» и очередные «перехваты разговоров». Правда в том, что Лукашенко -не легитимный президент. Он легитимен для кучки своих протеже типа Баскова, и, конечно, для Путина, потому что Путину это выгодно (теперь Путин-«кукловод» Лукашенко). Белорусское общество расколото, лучшие умы уедут, бизнес тоже будет сворачивать инвестиции. Закон и право не работает, моральные принципы попраны. И не США и ЕС в этом виноваты:только Лукашенко (и, конечно, Путин, что его поддержал, но его в этом нельзя обвинять-ведь конечная цель:объединение России и Беларуси-выгодна России-Путин думает об этом, а не о том, чтобы спасти диктатора).
16 сентября, 16:23
LILudmila Ivanova
2100021
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