https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577323404.html
Лукашенко рассказал о тактике организаторов протестов в Белоруссии
Лукашенко заявил, что тактика организаторов протестов в Белоруссии строилась по классическому американскому учебнику "цветных революций". РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:12
2020-09-16T15:12
2020-09-16T16:00
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Лукашенко заявил, что тактика организаторов протестов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> строилась по классическому американскому учебнику "цветных революций"."Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577326300.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире