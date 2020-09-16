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Корпорация МСП оказала бизнесу лизинговую поддержку на 8 млрд рублей
Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку субъектам малого и среднего бизнеса на 8 миллиардов рублей, сообщил глава корпорации Александр Браверман на съезде... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:04
2020-09-16T17:04
корпорация мсп
александр браверман
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_korporatsiya-msp" target="_blank">Корпорация МСП</a> оказала лизинговую поддержку субъектам малого и среднего бизнеса на 8 миллиардов рублей, сообщил глава корпорации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Braverman/" target="_blank" data-auto="true">Александр Браверман</a> на съезде лидеров "Опоры России"."Часть нашего инструментария – это региональные лизинговые компании (РЛК), образованные в конце 2017 года. Общая сумма, на которую субъекты МСП получили от них лизинговую поддержку, составляет 8 миллиардов рублей. Сегодня такие компании расположены в 65 субъектах РФ, и работа в этом направлении продолжается", — рассказал Браверман.Он напомнил, что РЛК базируются на принципе экстерриториальности, то есть любой субъект МСП может получить предмет лизинга, независимо от территории, где ведет деятельность."Лизинговая компания может находиться в Татарстане или Башкортостане, но предоставлять свои услуги по всей территории РФ. Более того, анализ показывает, что таких субъектов МСП (получивших лизинговую поддержку, но работающих в других регионах – прим. ред.), сегодня более 70%", — отметил глава корпорации.Браверман уточнил, что РЛК оказывают лизинговую поддержку субъектам МСП, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях. Так, наибольшую долю лизинговой поддержки сегодня получают: пищевая промышленность (12,8%), производство изделий из химического сырья (11,7%), полиграфия (10,4%), производство металлических изделий (10,0%). "Это означает, что если вы хотите получить высокотехнологичное оборудование в тех нишах, куда обычные коммерческие банки или лизинговые компании не идут, мы будем всегда рады предоставить такой сервис", — констатировал Браверман.
https://ria.ru/20171215/1511053986.html
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РИА Новости
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корпорация мсп, александр браверман

Корпорация МСП оказала бизнесу лизинговую поддержку на 8 млрд рублей

17:04 16.09.2020
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© Фото : Корпорация МСП МСП банк
 МСП банк - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку субъектам малого и среднего бизнеса на 8 миллиардов рублей, сообщил глава корпорации Александр Браверман на съезде лидеров "Опоры России".
"Часть нашего инструментария – это региональные лизинговые компании (РЛК), образованные в конце 2017 года. Общая сумма, на которую субъекты МСП получили от них лизинговую поддержку, составляет 8 миллиардов рублей. Сегодня такие компании расположены в 65 субъектах РФ, и работа в этом направлении продолжается", — рассказал Браверман.
Он напомнил, что РЛК базируются на принципе экстерриториальности, то есть любой субъект МСП может получить предмет лизинга, независимо от территории, где ведет деятельность.
"Лизинговая компания может находиться в Татарстане или Башкортостане, но предоставлять свои услуги по всей территории РФ. Более того, анализ показывает, что таких субъектов МСП (получивших лизинговую поддержку, но работающих в других регионах – прим. ред.), сегодня более 70%", — отметил глава корпорации.
Генеральный директор АО Корпорация МСП Александр Браверман - РИА Новости, 1920, 15.12.2017
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Браверман уточнил, что РЛК оказывают лизинговую поддержку субъектам МСП, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях. Так, наибольшую долю лизинговой поддержки сегодня получают: пищевая промышленность (12,8%), производство изделий из химического сырья (11,7%), полиграфия (10,4%), производство металлических изделий (10,0%).
"Это означает, что если вы хотите получить высокотехнологичное оборудование в тех нишах, куда обычные коммерческие банки или лизинговые компании не идут, мы будем всегда рады предоставить такой сервис", — констатировал Браверман.
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Корпорация МСПАлександр Браверман
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