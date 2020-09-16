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https://ria.ru/20200916/liviya-1577360984.html
Глава ПНС Ливии заявил о намерении временно снять с себя полномочия
Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж заявил о намерении передать свои полномочия органу исполнительной власти до конца... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T23:26
2020-09-16T23:47
правительство национального согласия ливии (пнс)
файез ас-саррадж
халифа хафтар
триполи
ливия
турция
в мире
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<strong>КАИР, 16 сен – РИА Новости.</strong> Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) <a href="https://ria.ru/person_Fajjez_as-Sarradzh/" target="_blank">Файез Саррадж</a> заявил о намерении передать свои полномочия органу исполнительной власти до конца октября."Объявляю всем о своем искреннем желании передать свои полномочия новому органу исполнительной власти максимум до конца октября", - заявил Саррадж в опубликованном пресс-службой ПНС видеообращении.Он пояснил, что ожидает к этому сроку завершения работы переговорного комитета и формирования нового Президентского совета Ливии.Вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии ас-Сенуси аль-Халик ранее сообщил РИА Новости, что межливийские переговоры в Женеве пройдут с 17 по 28 сентября.Ранее в среду источник в администрации президента Алжира сообщил РИА Новости, что Саррадж намерен объявить о своей отставке в ближайшие часы "из-за оказываемого на него давления".Файез Саррадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года.В своем выступлении Саррадж отметил, что ПНС работало в "неестественных" условиях, столкнувшись с препятствиями в своей деятельности."Мы сейчас стали свидетелями межливийских встреч и консультаций под эгидой ООН, мы приветствуем обнадеживающие первоначальные рекомендации, объявленные по их итогам", - отметил Саррадж. "Эти консультации ведут к новому подготовительному периоду: объединению госинститутов, подготовке условий для проведения президентских и парламентских выборов", - заявил глава ПНС."Призываю переговорный комитет, который уполномочен сформировать новый орган исполнительной власти, выполнить свои исторические обязательства и поспешить с формированием этой власти, чтобы обеспечить для всех мирный и мягкий переход власти", - отметил Саррадж.С 6 по 10 сентября в марокканской Бузнике состоялись переговоры между делегациями от Высшего государственного совета Ливии (ВГС), представляющего Триполи, и парламента, заседающего в Тобруке. Встречи носили подготовительный характер, предваряя заседание межливийской переговорной комиссии в Женеве 17-28 сентября.Результатом переговоров стало достижение полномасштабного соглашения относительно распределения госинститутов.Ранее вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии ас-Сенуси аль-Халик заявил РИА Новости, что проходящие в <a href="http://ria.ru/location_Morocco/" target="_blank" data-auto="true">Марокко</a> переговоры посвящены распределению государственных постов в стране. Он пояснил, что речь идет не о конкретных именах, а о фиксации определенного количества мест за каждым из трех регионов страны (трех исторических областей Ливии) - Киренаикой, Феццаном и Триполитанией.В <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, а ЛНА - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.
https://ria.ru/20200916/liviya-1577284208.html
https://ria.ru/20200909/liviya-1577005209.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/liviya-1577185306.html
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правительство национального согласия ливии (пнс), файез ас-саррадж, халифа хафтар, триполи, ливия, турция, в мире

Глава ПНС Ливии заявил о намерении временно снять с себя полномочия

23:26 16.09.2020 (обновлено: 23:47 16.09.2020)
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© AP PhotoФаез Саррадж
Фаез Саррадж - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo
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КАИР, 16 сен – РИА Новости. Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж заявил о намерении передать свои полномочия органу исполнительной власти до конца октября.
"Объявляю всем о своем искреннем желании передать свои полномочия новому органу исполнительной власти максимум до конца октября", - заявил Саррадж в опубликованном пресс-службой ПНС видеообращении.
Он пояснил, что ожидает к этому сроку завершения работы переговорного комитета и формирования нового Президентского совета Ливии.
Вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии ас-Сенуси аль-Халик ранее сообщил РИА Новости, что межливийские переговоры в Женеве пройдут с 17 по 28 сентября.
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Ранее в среду источник в администрации президента Алжира сообщил РИА Новости, что Саррадж намерен объявить о своей отставке в ближайшие часы "из-за оказываемого на него давления".
Файез Саррадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года.
В своем выступлении Саррадж отметил, что ПНС работало в "неестественных" условиях, столкнувшись с препятствиями в своей деятельности.
"Мы сейчас стали свидетелями межливийских встреч и консультаций под эгидой ООН, мы приветствуем обнадеживающие первоначальные рекомендации, объявленные по их итогам", - отметил Саррадж. "Эти консультации ведут к новому подготовительному периоду: объединению госинститутов, подготовке условий для проведения президентских и парламентских выборов", - заявил глава ПНС.
"Призываю переговорный комитет, который уполномочен сформировать новый орган исполнительной власти, выполнить свои исторические обязательства и поспешить с формированием этой власти, чтобы обеспечить для всех мирный и мягкий переход власти", - отметил Саррадж.
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С 6 по 10 сентября в марокканской Бузнике состоялись переговоры между делегациями от Высшего государственного совета Ливии (ВГС), представляющего Триполи, и парламента, заседающего в Тобруке. Встречи носили подготовительный характер, предваряя заседание межливийской переговорной комиссии в Женеве 17-28 сентября.
Результатом переговоров стало достижение полномасштабного соглашения относительно распределения госинститутов.
Ранее вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии ас-Сенуси аль-Халик заявил РИА Новости, что проходящие в Марокко переговоры посвящены распределению государственных постов в стране. Он пояснил, что речь идет не о конкретных именах, а о фиксации определенного количества мест за каждым из трех регионов страны (трех исторических областей Ливии) - Киренаикой, Феццаном и Триполитанией.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарТриполиЛивияТурцияВ мире
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