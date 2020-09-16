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Культура
https://ria.ru/20200916/lenin-1577322163.html
Американский художник захотел выкупить тело Ленина
Нью-йоркский художник Дэвид Датуна хочет построить копию Мавзолея Ленина в Вашингтоне и выкупить тело вождя, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:00
2020-09-16T18:08
культура
россия
владимир ленин (владимир ульянов)
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Нью-йоркский художник Дэвид Датуна хочет построить копию Мавзолея <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленина</a> в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> и выкупить тело вождя, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе художника.Смысл арт-объекта он объясняет "значительными изменениями в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые выражаются в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям".В сообщении поясняется, что "американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине". Художник планирует не только построить копию Мавзолея, но и выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей более миллиарда долларов.Датуна — американский художник, коллекционер произведений искусства. Он получил широкую известность после продажи портрета президента России "Всевидящий В." стоимостью более 400 тысяч евро.
https://realty.ria.ru/20200914/mavzoley-1577225978.html
https://ria.ru/20200130/1564027658.html
Пусть бесплатно забирает идеолога красного террора над своим народом.
69
Забери у нас эти мощи, коли коммунистам РФ они ни разу не нужны, и спонсировать их содержание они вообще не намерены
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россия
вашингтон (город)
сша
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60
россия, владимир ленин (владимир ульянов), вашингтон (город), сша, в мире

Американский художник захотел выкупить тело Ленина

15:00 16.09.2020 (обновлено: 18:08 16.09.2020)
8429
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМавзолей Ленина в Москве
Мавзолей Ленина в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мавзолей Ленина в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Нью-йоркский художник Дэвид Датуна хочет построить копию Мавзолея Ленина в Вашингтоне и выкупить тело вождя, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе художника.
Смысл арт-объекта он объясняет "значительными изменениями в США, которые выражаются в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям".
В сообщении поясняется, что "американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине".

"Ленин и его Мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента", — отметили в пресс-службе.

Мавзолей В.И. Ленина - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 17:16
Союз архитекторов отменил конкурс по Мавзолею Ленина
Художник планирует не только построить копию Мавзолея, но и выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей более миллиарда долларов.

"Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде Мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги", — цитирует пресс-служба слова Датуны.

Датуна — американский художник, коллекционер произведений искусства. Он получил широкую известность после продажи портрета президента России "Всевидящий В." стоимостью более 400 тысяч евро.
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КультураРоссияВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Вашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Пусть бесплатно забирает идеолога красного террора над своим народом.
16 сентября, 17:41
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
900028
Забери у нас эти мощи, коли коммунистам РФ они ни разу не нужны, и спонсировать их содержание они вообще не намерены
16 сентября, 15:31
ИЗИгорь Земский
6001210
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