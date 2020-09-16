Американский художник захотел выкупить тело Ленина
15:00 16.09.2020 (обновлено: 18:08 16.09.2020)
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Мавзолей Ленина в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Нью-йоркский художник Дэвид Датуна хочет построить копию Мавзолея Ленина в Вашингтоне и выкупить тело вождя, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе художника.
Смысл арт-объекта он объясняет "значительными изменениями в США, которые выражаются в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям".
В сообщении поясняется, что "американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине".
"Ленин и его Мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента", — отметили в пресс-службе.
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Художник планирует не только построить копию Мавзолея, но и выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей более миллиарда долларов.
"Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде Мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги", — цитирует пресс-служба слова Датуны.
Датуна — американский художник, коллекционер произведений искусства. Он получил широкую известность после продажи портрета президента России "Всевидящий В." стоимостью более 400 тысяч евро.