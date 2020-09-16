https://ria.ru/20200916/lenin-1577322163.html

Американский художник захотел выкупить тело Ленина

Нью-йоркский художник Дэвид Датуна хочет построить копию Мавзолея Ленина в Вашингтоне и выкупить тело вождя, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:00

2020-09-16T15:00

2020-09-16T18:08

культура

россия

владимир ленин (владимир ульянов)

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Нью-йоркский художник Дэвид Датуна хочет построить копию Мавзолея <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленина</a> в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> и выкупить тело вождя, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе художника.Смысл арт-объекта он объясняет "значительными изменениями в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые выражаются в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям".В сообщении поясняется, что "американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине". Художник планирует не только построить копию Мавзолея, но и выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей более миллиарда долларов.Датуна — американский художник, коллекционер произведений искусства. Он получил широкую известность после продажи портрета президента России "Всевидящий В." стоимостью более 400 тысяч евро.

https://realty.ria.ru/20200914/mavzoley-1577225978.html

https://ria.ru/20200130/1564027658.html

Егор Панкратов Пусть бесплатно забирает идеолога красного террора над своим народом. 69

Игорь Земский Забери у нас эти мощи, коли коммунистам РФ они ни разу не нужны, и спонсировать их содержание они вообще не намерены 65

27

россия

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир ленин (владимир ульянов), вашингтон (город), сша, в мире