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Кузнецова: лишившаяся руки из-за истязаний девочка пошла в школу
Девочка из Ингушетии, избитая ранее тетей и лишившаяся части руки, пошла в первый класс, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:07
2020-09-16T11:07
анна кузнецова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
назрань
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Девочка из Ингушетии, избитая ранее тетей и лишившаяся части руки, пошла в первый класс, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>"Узнаете на фото, кто эта красавица? Это наша Айша! Ее просто не узнать! Она уже пошла первый раз в первый класс. Будет учиться в специализированном республиканском центре. Я очень рада, что наконец-то у неё началась обычная детская жизнь", - пишет <a href="http://ria.ru/person_Lev_Kuznecov/" target="_blank" data-auto="true">Кузнецова</a> в <a href="https://www.facebook.com/ombudswoman" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>Омбудсмен уточнила, что с девочкой по-прежнему занимаются психологи, решается вопрос по дальнейшему протезированию руки.Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу <a href="http://ria.ru/location_Nazran/" target="_blank" data-auto="true">Назрани</a> 4 июля 2019 года, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. Перед Новым годом ее выписали из клиники.В отношении тети девочки было возбуждено уголовное дело. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки. Тете ребенка предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда малолетнему, по которой ей грозит до 10 лет лишения свободы, она находится под стражей. Что касается матери ребенка, Кузнецова сообщала, что суд приостановил рассмотрение дела о лишении ее родительских прав, женщина стала законным представителем своей дочки.
https://ria.ru/20200410/1569850647.html
москва
назрань
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анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), москва, назрань, происшествия

Кузнецова: лишившаяся руки из-за истязаний девочка пошла в школу

11:07 16.09.2020
4974
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Девочка из Ингушетии, избитая ранее тетей и лишившаяся части руки, пошла в первый класс, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова
"Узнаете на фото, кто эта красавица? Это наша Айша! Ее просто не узнать! Она уже пошла первый раз в первый класс. Будет учиться в специализированном республиканском центре. Я очень рада, что наконец-то у неё началась обычная детская жизнь", - пишет Кузнецова в Facebook

Короткие волосы, забинтованная ручка- уже после операции в больнице у Аиши. Сейчас она совсем другая!

Опубликовано Анной Кузнецовой Вторник, 15 сентября 2020 г.
Омбудсмен уточнила, что с девочкой по-прежнему занимаются психологи, решается вопрос по дальнейшему протезированию руки.
Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля 2019 года, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля в Москве. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. Перед Новым годом ее выписали из клиники.
В отношении тети девочки было возбуждено уголовное дело. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки. Тете ребенка предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда малолетнему, по которой ей грозит до 10 лет лишения свободы, она находится под стражей. Что касается матери ребенка, Кузнецова сообщала, что суд приостановил рассмотрение дела о лишении ее родительских прав, женщина стала законным представителем своей дочки.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
10 апреля, 12:23
Кузнецова: избитой девочке из Ингушетии оформили необходимые льготы
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Анна КузнецоваСледственный комитет России (СК РФ)МоскваНазраньПроисшествия
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