https://ria.ru/20200916/kuznetsova-1577305617.html

Кузнецова: лишившаяся руки из-за истязаний девочка пошла в школу

Девочка из Ингушетии, избитая ранее тетей и лишившаяся части руки, пошла в первый класс, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:07

2020-09-16T11:07

2020-09-16T11:07

анна кузнецова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

назрань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564643356_0:199:2480:1594_1400x0_80_0_0_a332e3b5ff61ccef741a6d0dd0f497e2.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Девочка из Ингушетии, избитая ранее тетей и лишившаяся части руки, пошла в первый класс, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>"Узнаете на фото, кто эта красавица? Это наша Айша! Ее просто не узнать! Она уже пошла первый раз в первый класс. Будет учиться в специализированном республиканском центре. Я очень рада, что наконец-то у неё началась обычная детская жизнь", - пишет <a href="http://ria.ru/person_Lev_Kuznecov/" target="_blank" data-auto="true">Кузнецова</a> в <a href="https://www.facebook.com/ombudswoman" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>Омбудсмен уточнила, что с девочкой по-прежнему занимаются психологи, решается вопрос по дальнейшему протезированию руки.Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу <a href="http://ria.ru/location_Nazran/" target="_blank" data-auto="true">Назрани</a> 4 июля 2019 года, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. Перед Новым годом ее выписали из клиники.В отношении тети девочки было возбуждено уголовное дело. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки. Тете ребенка предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда малолетнему, по которой ей грозит до 10 лет лишения свободы, она находится под стражей. Что касается матери ребенка, Кузнецова сообщала, что суд приостановил рассмотрение дела о лишении ее родительских прав, женщина стала законным представителем своей дочки.

https://ria.ru/20200410/1569850647.html

москва

назрань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), москва, назрань, происшествия