https://ria.ru/20200916/kredit-1577347675.html
Лукашенко заявил, что Россия выделила Белоруссии кредит по его настоянию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия по его настоянию выделила Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов, из которого 1 миллиард... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:59
2020-09-16T19:59
2020-09-16T20:49
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
экономика
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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что Россия по его настоянию выделила Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов, из которого 1 миллиард пойдет на рефинансирование долга республики перед РФ."Должен вам сказать, что это было мое настояние (просить у РФ кредит - ред.). И премьер, и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит - в этом году мы миллиард должны были им (российской стороне - ред.) по старому нашему долгу вернуть", - сказал Лукашенко в среду на встрече с политическим активом, касаясь планов выделения Москвой Минску кредита в 1,5 миллиарда долларов. Его слова приводит <a href="https://sputnik.by/archive/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.Лукашенко подчеркнул, что при всех сложностях Минск готов был вернуть этот миллиард. "Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования", - рассказал белорусский лидер.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200914/predpriyatiya-1577235705.html
Коля Мосяев
Регионы России, Саратовская область, Кировская, Архангельская, Чукотка, Тыва, Бурятия и так далее настаивают на выделении столько же миллиардов долларов. В России тоже есть люди и им не легче чем Белорусии.
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россия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, белоруссия, экономика