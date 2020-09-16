Тихановская прокомментировала предоставление Россией кредита Белоруссии
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Светлана Тихановская. Архивное фото
КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что российский кредит в размере 1,5 миллиарда долларов белорусские власти потратят на разгоны акций протеста, аресты и экипировку для ОМОНа.
Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что часть нового кредита пойдет на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства. Как заявил РИА Новости аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, российский кредит нужен не для спасения Белоруссии от дефолта - экономика и финансовая система страны сейчас работают стабильно, средства запрошены в рамках планового рефинансирования и, возможно, часть из них пойдет на погашение задолженности за газ.
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"Почему возникают вопросы относительно выделенных Россией денег? Потому что все эти деньги идут в Беларусь не на что-то крайне необходимое нашей стране, на больницы или что другое, а на разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа. То есть, они направлены на какие-то военные действия против своих же людей… Именно так: агрессивные действия. Мы уже видели запрос на закупку (со стороны белорусских властей – LB.ua) бронежилетов. Для кого эти бронежилеты? От кого они собираются защищаться? У кого оружие? У ОМОН, у власти оружие", - сказала Тихановская в интервью изданию LB.ua.
Он также заявила, что с помощью этих денег РФ "могла бы закрыть какие-то свои внутренние вопросы", и отметила, что после новых выборов будут пересмотрены все обязательства, которые берет на себя Лукашенко.
Тихановская ранее заявила, что кредит, который Россия предоставит Белоруссии, должен будет выплачивать лично Лукашенко. В среду Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности", если он уйдет из власти мирно.
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Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Сама Тихановская после выборов президента выехала в Литву в целях безопасности.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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