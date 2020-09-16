https://ria.ru/20200916/kredit-1577305026.html

Тихановская прокомментировала предоставление Россией кредита Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская считает, что российский кредит в размере 1,5 миллиарда долларов белорусские власти потратят РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T10:55

2020-09-16T10:55

2020-09-16T10:55

протесты в белоруссии

светлана тихановская

омон россии

светлана алексиевич

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>КИЕВ, 16 сен – РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> считает, что российский кредит в размере 1,5 миллиарда долларов белорусские власти потратят на разгоны акций протеста, аресты и экипировку для <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a>а.Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что часть нового кредита пойдет на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства. Как заявил РИА Новости аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, российский кредит нужен не для спасения Белоруссии от дефолта - экономика и финансовая система страны сейчас работают стабильно, средства запрошены в рамках планового рефинансирования и, возможно, часть из них пойдет на погашение задолженности за газ."Почему возникают вопросы относительно выделенных Россией денег? Потому что все эти деньги идут в Беларусь не на что-то крайне необходимое нашей стране, на больницы или что другое, а на разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа. То есть, они направлены на какие-то военные действия против своих же людей… Именно так: агрессивные действия. Мы уже видели запрос на закупку (со стороны белорусских властей – LB.ua) бронежилетов. Для кого эти бронежилеты? От кого они собираются защищаться? У кого оружие? У ОМОН, у власти оружие", - сказала Тихановская в интервью изданию <a href="https://lb.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">LB.ua</a>.Он также заявила, что с помощью этих денег РФ "могла бы закрыть какие-то свои внутренние вопросы", и отметила, что после новых выборов будут пересмотрены все обязательства, которые берет на себя <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>.Тихановская ранее заявила, что кредит, который Россия предоставит Белоруссии, должен будет выплачивать лично Лукашенко. В среду Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности", если он уйдет из власти мирно.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Сама Тихановская после выборов президента выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200914/putin-1577221260.html

https://ria.ru/20200914/investor-1577218860.html

sizif8 Я бы на эти деньги пожарила бы мужу котлет. 42

Иван Широн Вчера "не платите налоги,кредиты,устраивайте забастовки на го предприятиях" Сегодня "Лучше потратить деньги на больницы и другие нужды". Что у них в голове?! 37

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белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, омон россии, светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире