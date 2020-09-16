https://ria.ru/20200916/kosmos-1577360710.html

США хотят установить на Луне американские нормы поведения

Нормы поведения, соответствующие американским ценностям, необходимо выработать на Луне для успешного международного взаимодействия, заявил в среду в ходе... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T22:59

2020-09-16T22:59

2020-09-16T22:59

хочу стать космонавтом

джим брайденстайн

марс

арктика

космос - риа наука

наса

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости.</strong> Нормы поведения, соответствующие американским ценностям, необходимо выработать на Луне для успешного международного взаимодействия, заявил в среду в ходе видеотрансляции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) руководитель НАСА <a href="http://ria.ru/person_dzhim-braydenstayn/" target="_blank" data-auto="true">Джим Брайденстайн</a>."Когда мы попадем на Луну, мы установим нормы... поведения на Луне", - сказал Брайденстайн. В качестве примера он отметил, что необходимые для безопасного и эффективного международного взаимодействия нормы действуют сегодня в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>: "мы не хотели, чтобы Арктика использовалась в военных целях, мы не хотели присутствия там ядерного оружия и мы использовали науку для создания норм поведения, чтобы не допустить этого", - сказал он.Глава <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> отметил, что лунная программа <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> "Артемис" "крайне популярна в мире", и она поможет "установлению свода норм поведения в космосе, которые представляют американские ценности". "Когда я говорю американские ценности, речь не о чем-то, что уникально только для Америки, это то, что важно для всех нас – открытость в науке", - сказал Брайденстайн.Он отметил, что в космосе как и в военном деле "должны быть нормы и правила, чтобы иметь возможность определить, что есть враждебное действие". "Необходимы нормы, правила и стандарты, которым нужно следовать, а за их нарушение должны быть последствия", - сказал глава НАСА."Все хотят отправиться на Луну, все хотят на <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марс</a>. Вы хотите быть частью этого с США? Мы будем руководить, но нам нужно, чтобы все следовали базовым нормам поведения, чтобы в конечном итоге мы могли определить разницу между инцидентом, злонамеренным намерением и злонамеренной активностью", - сказал Брайденстайн.

https://ria.ru/20200916/nasa-1577359429.html

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марс

арктика

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джим брайденстайн, марс, арктика, космос - риа наука, наса, сша